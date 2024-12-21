На трасі Одеса-Рені сильно ускладнений рух

Затори на трасі Одеса-Рені. Фото: скриншот

Станом на сьогоднішній вечір, 21 грудня, з'явилася нова інформація щодо перетину південного кордону з Молдовою та Румунією. При плануванні поїздок слід враховувати значні затори через ДТП та велику кількість охочих виїхати за кордон на трасі Одеса-Рені.

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

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Затори до Молдови

Наразі у бік пункту пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" є затор у районі Двох Стовпів, Маяк та перед КПП. Ця ділянка дороги дедалі червонішає. Спостерігається понад п'ять кілометрів затору. Подорож до Паланки триватиме сьогодні ввечері понад дві години. Також є черги на самому кордоні.

Затори до Молдови. Фото: скриншот

Ділянка до КПП "Старокозаче — Тудора" також перевантажена. Водіям доведеться вистояти в черзі, яка сягає декількох кілометрів.

Затори до Румунії

Сьогодні, щоб дістатися до Румунії, теж потрібно постояти у чергах. Наразі на міжнародній трасі М-18 на півдні Одеської області спостерігаються затори біля Сарати та у межах села Холмське. Подорож до дунайського кордону триватиме сьогодні майже п'ять годин. Також є альтернативний маршрут, який майже повністю пролягає через територію Молдови.

Затори до Румунії. Фото: скриншот

Натомість на КПП "Рені — Джюрджюлешть" черг на виїзд з України немає. Також не спостерігається скупчення машин і на в'їзд.

Нагадаємо, для уникнення затримок водіям, які мандрують до Румунії, необхідно мати довідку про технічний огляд транспортного засобу. Також на автодорозі Одеса-Рені сталася ДТП, що спричинила ускладнення руху транспорту.