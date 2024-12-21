Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Затори на кордонах — яка ситуація з КПП на Одещині увечері arrow

Затори на кордонах — яка ситуація з КПП на Одещині увечері

21 грудня 2024 17:07
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор
На трасі Одеса-Рені сильно ускладнений рух
Затори на трасі Одеса-Рені. Фото: скриншот
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор

Станом на сьогоднішній вечір, 21 грудня, з'явилася нова інформація щодо перетину південного кордону з Молдовою та Румунією. При плануванні поїздок слід враховувати значні затори через ДТП та велику кількість охочих виїхати за кордон на трасі Одеса-Рені.

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

Читайте також:

Затори до Молдови

Наразі у бік пункту пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" є затор у районі Двох Стовпів, Маяк та перед КПП. Ця ділянка дороги дедалі червонішає. Спостерігається понад п'ять кілометрів затору. Подорож до Паланки триватиме сьогодні ввечері понад дві години. Також є черги на самому кордоні.

Затори на кордонах — яка ситуація з КПП на Одещині увечері - фото 1
Затори до Молдови. Фото: скриншот

Ділянка до КПП "Старокозаче — Тудора" також перевантажена. Водіям доведеться вистояти в черзі, яка сягає декількох кілометрів.

Затори до Румунії

Сьогодні, щоб дістатися до Румунії, теж потрібно постояти у чергах. Наразі на міжнародній трасі М-18 на півдні Одеської області спостерігаються затори біля Сарати та у межах села Холмське. Подорож до дунайського кордону триватиме сьогодні  майже п'ять годин. Також є альтернативний маршрут, який майже повністю пролягає через територію Молдови. 

Затори на кордонах — яка ситуація з КПП на Одещині увечері - фото 2
Затори до Румунії. Фото: скриншот

Натомість на КПП "Рені — Джюрджюлешть" черг на виїзд з України немає. Також не спостерігається скупчення машин і на в'їзд.

Нагадаємо, для уникнення затримок водіям, які мандрують до Румунії, необхідно мати довідку про технічний огляд транспортного засобу. Також на автодорозі Одеса-Рені сталася ДТП, що спричинила ускладнення руху транспорту.

ДТП Молдова Румунія затори Новини Одеси черги на кордоні

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

18:00 Як працюватимуть банки, пошта та магазини в Одесі на свята

17:55 Сьогодні день зимового сонцестояння — що це означає

17:45 Снігу не варто чекати — синоптики дали прогноз погоди в Одесі

17:31 У Києві комфортно живуть врятовані з-під обстрілів "великі коти"

17:30 ЗСУ відбили штурм окупантів біля Куп'янська — вражаюче відео

Фінал війни в Україні вирішить все, — велике інтервʼю Подоляка - 80x80

Фінал війни в Україні вирішить все, — велике інтервʼю Подоляка

17:14 Сильні дощі — в Укргідрометцентрі назвали, де зіпсується погода

17:07 Затори на кордонах — яка ситуація з КПП на Одещині увечері

17:06 Зеленський відреагував на теракт у Магдебурзі — що заявив

16:55 Святкове зростання крипторинку — які 3 монети варто розглянути

16:53 В ДПСУ повідомили, коли діятиме поліс для перетину кордону

18:00 Як працюватимуть банки, пошта та магазини в Одесі на свята

17:55 Сьогодні день зимового сонцестояння — що це означає

17:45 Снігу не варто чекати — синоптики дали прогноз погоди в Одесі

17:31 У Києві комфортно живуть врятовані з-під обстрілів "великі коти"

17:30 ЗСУ відбили штурм окупантів біля Куп'янська — вражаюче відео

Фінал війни в Україні вирішить все, — велике інтервʼю Подоляка - 80x80

Фінал війни в Україні вирішить все, — велике інтервʼю Подоляка

17:14 Сильні дощі — в Укргідрометцентрі назвали, де зіпсується погода

17:07 Затори на кордонах — яка ситуація з КПП на Одещині увечері

17:06 Зеленський відреагував на теракт у Магдебурзі — що заявив

16:55 Святкове зростання крипторинку — які 3 монети варто розглянути

16:53 В ДПСУ повідомили, коли діятиме поліс для перетину кордону

06:40 Нові ціни на латунь — яка вартість кольорових металів у грудні

19 грудня 2024

21:37 Новий рік в Одесі — скільки коштуватиме відпочинок на свята

06:40 В Україні дорожчають кольорові метали — ціни на алюміній у грудні

Ексклюзив

06:34 Одеський "Привоз" напередодні свят — наскільки зросли ціни

06:25 Купуйте поки дешеве — порівняння цін на пальне в Україні та ЄС

06:22 Україна не в лідерах — яка зарплата у військових в інших країнах

18 грудня 2024

07:15 Ви здивуєтесь — порівняння цін на продукти у Грузії та в Україні

06:40 Ціни на мідь знову ростуть — ціни на кольорові метали у грудні

06:25 Старійте за кордоном — порівняння пенсій в Україні та країнах ЄС

17 грудня 2024
Ексклюзив

22:37 Коли одесити планують святкувати Різдво — опитування

Text

00:20 Скандал у Вишгороді — інцидент прокоментував військовий аналітик

20 грудня 2024
Text

23:04 Ексглава МОЗ пояснила, куди інтегрували працівників МСЕК

Text

20:45 У Раді назвали, коли знизять мобілізаційний вік в Україні

Text

18:29 Біля Байкового кладовища розгорнули будівництво — що відомо

Text

18:19 Демченко повідомив, яка ситуація на кордоні з Білоруссю

Text

17:50 Заява НАТО та гроші заморожених активів РФ — ефір Вечір.LIVE

Фінал війни в Україні вирішить все, — велике інтервʼю Подоляка - 80x80

Фінал війни в Україні вирішить все, — велике інтервʼю Подоляка

Text

15:40 Експерт пояснив, про що свідчать кібератаки на держреєстри

Text

14:32 Айвазовська поставила під сумнів електронні вибори в Україні

Text

13:00 Трамп зустрінеться з Путіним — ефір День.LIVE

Text

10:16 Удар по Києву — Шаманов розповів про загиблого та руйнування

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

01:20 Зніміть головний убір — який штраф за їзду водія в шапці

14 грудня 2024

04:30 Скільки триватиме мобілізація у 2025 році — вже є інформація

8 грудня 2024

19:20 Військова форма не для всіх — які штрафи загрожують українцям

9 грудня 2024

14:12 Заготівля дров — чи можна збирати сухостій на узбіччі дороги

13 грудня 2024

12:07 Тисяча від Зеленського — чи можна витратити в супермаркеті

8 грудня 2024

08:45 Пільги для пенсіонерів — що зміниться в 2025 році

18 грудня 2024

23:03 Статус "Знято" у "Резерв+" — що він означає

12 грудня 2024

18:26 У НАТО назвали кількість втрат у війні в Україні

13 грудня 2024

11:55 Пільги для УБД у 2025 році — хто може втратити допомогу

18 грудня 2024

06:32 Лише 1 яйце та сир — цей сніданок рідні будуть просити щодня