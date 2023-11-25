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Пробки на границе — на трассе Одесса-Рени сильно затруднено движение транспорта

25 ноября 2023 18:15
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
Пробки на границе — на трассе Одесса-Рени сильно затруднено движение транспорта
Актуальна ситуация на пункте пропуска Паланка – Маяки – Удобное. Фото: онлайн-камеры
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

На вечер 25 ноября на выезде из Украины в Молдову через пункт пропуска Паланка — Маяки — Удобное наблюдается значительное скопление машин на нескольких участках: у Великого Дальника и на КПП. В самом пункте пропуска машин немного. А вот до Румынской границы добраться буду еще сложнее.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб сервиса Google Maps.

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Пробки на Паланку

На трассе Одесса — Рени, усложненное движение в районе Великого Дальника — более 3 километров пробки и перед КПП. На Google Maps этот участок красный. Сейчас наблюдается более двух километров пробки. Дорога в Паланку займет почти два часа.

Пробки на Паланку. Фото: скриншот

Пробки на Орловке

В настоящее время на международной трассе наблюдаются пробки в пределах Сараты, Сафьян и Измаила. Это может быть связано с ремонтом трассы М-15. А сама дорога в КПП займет почти 5 часов.

Пробки на Орловке. Фото: скриншот

Интересно водителям

Украина 1 декабря 2023 г. перейдет на электронную систему совместного транзита NCTS Фаза 5. Все этапы тестирования прошли успешно, что свидетельствует о том, что система отвечает требованиям Европейского Союза (ЕС).

Также мы писали, что Таможенная служба упростила процедуру выезда автомобилей из Украины. Для выезда на чужом автомобиле доверенность от владельца транспортного средства не требуется. Достаточно иметь при себе свидетельство регистрации авто.

Добавим, что поездка в Татарбунары, Измаил или Рени для мужчин может превратиться в настоящий квест. Причина — КПП за селом Маяки, где пограничники фактически не пропускают военнообязанных, желающих транзитом пересечь украинско-молдавскую границу. Законны ли действия пограничников и что делать, если вас не пропускают к родственникам? Журналисты Новини.LIVE обратились с этим вопросом к адвокату Алексею Шалару.

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