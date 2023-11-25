Затори на кордоні — на трасі Одеса-Рені сильно ускладнений рух транспорту

Актуальна ситуація на пункті пропуску Паланка — Маяки — Удобне. Фото: онлайн-камери

Станом на вечір 25 листопада на виїзді з України до Молдови через пункт пропуску Паланка — Маяки — Удобне спостерігається значне скупчення машин на декількох ділянках: біля Великого Дальника та на КПП. На самому пункті пропуску машин небагато. А от до Румунського кордону дістатися буде ще складніше.

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

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Затори на Паланку

На трасі Одеса — Рені ускладнений рух у районі Великого Дальника — понад 3 кілометри затору, та перед КПП. На Google Maps ця ділянка червона. Наразі спостерігається понад два кілометри затору. Дорога до Паланки триватиме майже дві години.

Затори на Паланку. Фото: скриншот

Затори на Орлівку

Наразі на міжнародній трасі спостерігаються затори у межах Сарати, Саф’ян та Ізмаїла. Це може бути повʼязано з ремонтом траси М-15. А сама дорога до КПП триватиме майже 5 годин.

Затори на Орлівку. Фото: скриншот

Цікаво водіям

Україна 1 грудня 2023 року перейде на електронну систему спільного транзиту NCTS Фаза 5. Всі етапи тестування пройшли успішно, що свідчить про те, що система відповідає вимогам Європейського Союзу (ЄС).

Також ми писали, що Митна служба спростила процедуру виїзду авто з України. Для виїзду на чужому автомобілі довіреність від власника транспортного засобу не потрібна. Достатньо мати при собі свідоцтво про реєстрацію авто.

Додамо, що поїздка до Татарбунарів, Ізмаїлу або Рені для чоловіків може перетворитися на справжній квест. Причина — КПП за селом Маяки, де прикордонники фактично не пропускають військовозобов'язаних, які бажають транзитом перетнути українсько-молдовський кордон. Чи законні дії прикордонників і що робити, якщо вас не пропускають до родичів? Журналісти Новини.LIVE звернулися з цим питанням до адвоката Олексія Шалару.