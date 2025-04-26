Пробки на трассе Одесса - Рени и очереди на границе

Пробк и на трассе Одесса-Рени. Фото: скриншот

Сегодня вечером, 26 апреля, на международной трассе Одесса-Рени образовались значительные пробки. Кроме этого, большое количество скопления транспорта наблюдается и на контрольно-пропускном пункте в Молдову, который располагается в селе Паланка.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб-сервиса Google Maps.

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Сейчас в сторону пункта пропуска "Паланка — Маяки — Удобное" есть пробка в районе села Маяки, еще одно скопление машин наблюдается по дороге к КПП. На последнем участке пробка достигает несколько километров, движение транспорта значительно затруднено и на карте этот участок обозначен красным цветом. Зато участок до КПП "Старокозачье — Тудора" свободен.

Пробки до Молдовы. Фото: скриншот

Пробки в Румынию

На ближайшем к Румынии паромном переходе пункта пропуска "Орловка — Исакча" тоже придется задержаться. Кроме этого, наблюдается скопление машин в пределах села Байрамча, Сараты и в селе Холмское. Также есть пробка через канал Кофа.

Дорога в Румынию. Фото: скриншот

На КПП "Рени — Джурджулешть" очередей на выезд из Украины нет. Также не наблюдаются они и на въезд.

Напомним, в Одесской области осудили секретаря лицея за распространение запрещенной коммунистической символики. Также мы писали, что в Тузловских лиманах продолжается брачный сезон у галагазов — редких диких уток, которые не мигрируют на зиму. Однако скоро их может не стать в нацпарке, ведь в соседней громаде готовятся к весеннему отстрелу птиц.