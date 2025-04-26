Затори на трасі Одеса — Рені та черги на кордоні

Затори на трасі Одеса-Рені — яка ситуація на кордонах увечері
Сьогодні ввечері, 26 квітня, на міжнародній трасі Одеса-Рені утворилися значні затори. Окрім цього, велика кількість скупчення транспорту спостерігається і на контрольно-пропускному пункті в Молдову, що розташовується в селі Паланка.
Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.
Затори до Молдови
Наразі у бік пункту пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" є затор у районі села Маяки, ще одне скупчення машин спостерігається по дорозі до КПП. На останній ділянці затор сягає декілька кілометрів, рух транспорту значно ускладнений і на карті ця ділянка позначена червоним кольором. Натомість ділянка до КПП "Старокозаче — Тудора" вільна.
Затори до Румунії
На найближчому до Румунії поромному переході пункту пропуску "Орлівка — Ісакча" теж доведеться затриматися. Окрім цього, спостерігається скупчення машин у межах села Байрамча, Сарати та в селі Холмське. Також є затор через канал Кофа.
На КПП "Рені — Джурджулешть" черг на виїзд з України немає. Також не спостерігаються вони й на в'їзд.
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