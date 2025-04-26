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Затори на трасі Одеса-Рені — яка ситуація на кордонах увечері

26 квітня 2025 17:18
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор
Затори на трасі Одеса — Рені та черги на кордоні
Затори на трасі Одеса-Рені. Фото: скриншот
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор

Сьогодні ввечері, 26 квітня, на міжнародній трасі Одеса-Рені утворилися значні затори. Окрім цього, велика кількість скупчення транспорту спостерігається і на контрольно-пропускному пункті в Молдову, що розташовується в селі Паланка.

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

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Затори до Молдови

Наразі у бік пункту пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" є затор у районі села Маяки, ще одне скупчення машин спостерігається по дорозі до КПП. На останній ділянці затор сягає декілька кілометрів, рух транспорту значно ускладнений і на карті ця ділянка позначена червоним кольором. Натомість ділянка до КПП "Старокозаче — Тудора" вільна.

Затори вечір - фото 1
Затори до Молдови. Фото: скриншот

Затори до Румунії

На найближчому до Румунії поромному переході  пункту пропуску "Орлівка — Ісакча" теж доведеться затриматися. Окрім цього, спостерігається скупчення машин у межах села Байрамча, Сарати та в селі Холмське. Також є затор через канал Кофа. 

Дуже ускладнений рух — затори на трасі Одеса-Рені - фото 2
Дорога до Румунії. Фото: скриншот

На КПП "Рені — Джурджулешть" черг на виїзд з України немає. Також не спостерігаються вони й на в'їзд. 

Нагадаємо, в Одеській області засудили секретарку ліцею за поширення забороненої комуністичної символіки. Також ми писали, що у Тузлівських лиманах триває шлюбний сезон у галагазів — рідкісних диких качок, які не мігрують на зиму. Проте скоро їх може не стати у нацпарку, адже у сусідній громаді готуються до весняного відстрілу птахів.

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