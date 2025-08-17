Пробки на трассе Одесса-Рени и очереди на КПП Паланка

Пробки на трассе Одесса-Рени — ситуация с выездом в Молодову
Утром 17 августа на трассе Одесса-Рени в направлении Молдовы снова образовались пробки. Больше всего машин собралось на выезде в Паланку, тогда как в Румынию движение остается свободным. Путешествие может занять несколько часов, поэтому водителям советуют планировать маршрут заранее.
Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб-сервиса Google Maps.
Пробки на Паланке
Сейчас в сторону пункта пропуска "Паланка — Маяки — Удобное" есть пробка в районе Маяков и КПП. Последний участок на картах обозначен красным цветом. Путешествие в Паланку продлится сегодня более часа. На самом автомобильном пункте пропуска очередей также не наблюдается.
Пробки на Орловку
Сейчас на международной трассе М-15 на юге Одесской области наблюдаются незначительное скопление машин в пределах Сараты и сел Холмское и Утконосовка. Путешествие к дунайской границе продлится сегодня более 4 часов. Также есть альтернативный маршрут, который почти полностью пролегает по территории Молдовы.
