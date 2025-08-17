Затори на трасі Одеса-Рені та черги на КПП Паланка

Затори на трасі Одеса-Рені. Фото: скриншот з Google Maps

Вранці 17 серпня на трасі Одеса-Рені у напрямку Молдови знову утворилися затори. Найбільше машин зібралося на виїзді до Паланки, тоді як до Румунії рух залишається вільним. Подорож може тривати кілька годин, тож водіям радять планувати маршрут заздалегідь.

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

Реклама

Читайте також:

Затори на Паланку

Наразі у бік пункту пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" є затор у районі Маяків та КПП. Остання ділянка на картах позначена червоним кольором. Подорож до Паланки триватиме сьогодні понад годину. На самому автомобільному пункті пропуску черг також не спостерігається.

Затори на Паланку. Фото: скриншот з Google Maps

Затори на Орлівку

Наразі на міжнародній трасі М-15 на півдні Одеської області спостерігаються незначне скупчення машин у межах Сарати та сіл Холмське й Утконосівка. Подорож до дунайського кордону триватиме сьогодні понад 4 години. Також є альтернативний маршрут, який майже повністю пролягає територією Молдови.

Затори на Орлівку. Фото: скриншот з Google Maps

Нагадаємо, ми писали про нові вимоги для автомобілістів, які подорожують з Одещини до Румунії. Також повідомляли, що у Пересипському районі Одеси вантажівка наїхала на жінку, постраждала померла.