Пробки на границах с Одесской областью — где именно

Пробка на границе. Фото: ГПСУ

В пятницу, 11 апреля, есть огромные пробки на трассе Одесса — Рени. На пограничных КПП в Молдову наблюдаются значительные очереди, однако в сторону Румынии пока их почти нет.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб-сервиса Google Maps.

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В сторону пункта пропуска "Паланка — Маяки — Удобное" сейчас есть две значительные пробки. Простоять в тянучке придется более трех часов. Наблюдается движение автомобилей и возле "Староказачье — Тудора", однако трасса на этом участке не перегружена. На КПП "Рени — Джурджулешть" также есть очереди, однако небольшие.

Пробки на Паланке. Фото: скриншот

Пробки в Румынию

На ближайшем к Румынии паромном переходе пункт пропуска "Орловка — Исакча" время ожидания — около часа, поскольку автомобилей там почти нет. Однако наблюдаются небольшие скопления машин возле канала Кофа из-за ремонтных работ. Возле пункта пропуска "Орловка" пока дорога свободна.

Дорога возле Орловки свободна. Фото: скриншот

Напомним, недавно мы писали о строительстве новой дороги. А также о документах, которые необходимо взять с собой в Молдову.