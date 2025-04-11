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Затори на трасі Одеса-Рені — поспішайте з виїздом за кордон

11 квітня 2025 14:05
Басюл Олена - редактор
Басюл Олена
редактор
Затори на кордонах з Одещиною - де саме
Затор на кордоні. Фото: ДПСУ
Басюл Олена - редактор
Басюл Олена
редактор

У п'ятницю, 11 квітня, є величезні затори на трасі Одеса — Рені. На прикордонних КПП до Молдови спостерігаються значні черги, проте у бік Румунії поки що їх майже немає.

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

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Затори до Молдови

У бік пункту пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" наразі є  два значні затори. Простояти в тягнучці доведеться більше ніж трьох годин. Спостерігається рух автівок і біля  "Старокозаче — Тудора", проте траса на цій ділянці не перенавантажена. На КПП "Рені — Джурджулешть" також є черги, проте не великі.

Виїжджайте скоріш — великі затори на КПП Одещини - фото 1
Затори на Паланку. Фото: скриншот

Затори до Румунії

На найближчому до Румунії поромному переході пункт пропуску "Орлівка — Ісакча" час очікування — близько години, оскільки автівок там майже немає. Проте спостерігаються невеликі скупчення машин біля каналу Кофа через ремонтні роботи. Біля пункту пропуску "Орлівка" наразі дорога вільна.

Виїжджайте скоріш — великі затори на КПП Одещини - фото 2
Дорога біля Орлівки вільна. Фото: скриншот

Нагадаємо, нещодавно ми писали про будівництво нової дороги. А також про документи, які необхідно взяти з собою у Молдову.

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