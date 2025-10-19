Пробки на трассе Одесса-Рени 19 октября - очереди до Паланки

Очереди на границе. Фото: Serviciul Vamal al Republicii Moldova

Сегодня утром, 19 октября, на трассе Одесса-Рени наблюдаются большие пробки на границе с Молдовой и Румынией. Наибольшие задержки зафиксированы вблизи КПП и села Паланка и в Орловке. Водителям следует поспешить с выездом за границу, чтобы избежать долгих ожиданий во время движения.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб-сервиса Google Maps.

Пробки на трассе Одесса-Рени

Скопление автомобилей наблюдается возле села Маяки и контрольно-пропускного пункта на территории Нижнеднестровского национального парка. Длина очереди на этом участке достигает более километра, а движение значительно замедлено.

Дорога к Паланке. Фото: скриншот с Google Maps

Похожая ситуация наблюдается и на КПП "Старокозачье — Тудора", где также образовались пробки. Движение обозначено на картах оранжевым цветом.

Дорога к Староказачьему. Фото: скриншот с Google Maps

Пробки до Орловки

Хотя на трассе М-15 вблизи Татарбунаров, Броски и Измаила фиксируются небольшие задержки, они не имеют критического влияния на трафик. Однако на пункте пропуска "Орловка" большая очередь на выезд в Румынию.

Дорога к Орловке. Фото: скриншот из Google Maps

На другом пункте пропуска "Рени — Джюрджюлешть" ситуация другая: очередей на пересечение границы нет, однако на въезде в Украину образовалась пробка, обозначенная красным цветом на картах.

Дорога в Рени. Фото: скриншот с Google Maps

Водителям стоит учитывать эти задержки при планировании поездок в этом направлении.

