Пробки на трассе Одесса-Рени 18 октября - очереди до Паланки

Выезд за границу — на трассе Одесса-Рени пробки в сторону Молдовы
Вечером 18 октября на трассе Одесса-Рени снова образовались пробки. Больше всего машин собралось возле пункта пропуска Паланка — водители стоят в очередях как на выезд из Украины, так и на въезд. Дорога на Орловку тоже загружена, но движение там пока не останавливается.
Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб-сервиса Google Maps.
Пробки в направлении Паланки
На трассе Одесса-Рени есть большое скопление автотранспорта в селе Большой Дальник и за Маяками, а также перед КПП, расположенном в пределах Нижнеднестровского национального природного парка, там очередь достигает менее полукилометра. Этот участок на картах обозначен красным цветом. Перед самим пунктом тоже большая очередь.
Пробки в направлении Орловки
На международной трассе М-15 на юге Одесской области зафиксировано скопление машин возле Татарбунаров и Измаила. Однако стоит отметить, что размер этого затора существенно не влияет на трафик.
Очереди на КПП "Рени — Джюрджюлешть"
На пункте пропуска "Рени — Джюрджюлешть", который располагается в одноименном городе, очередей на пересечение границы не зафиксировано. Однако есть пробка на въезд в Украину. На картах этот участок обозначен красным цветом.
