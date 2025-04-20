Пробки на трассе Одесса - Рени и очереди на границе

Пробки на трассе Одесса-Рени сегодня — ситуация на границах
Сегодня вечером, 20 апреля, на международной трассе Одесса-Рени образовались незначительные пробки. Кроме этого, небольшое количество скопления транспорта наблюдается и на контрольно-пропускном пункте в Молдову, который располагается в селе Паланка.
Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб-сервиса Google Maps.
Пробки в Молдову
Сейчас в сторону пункта пропуска "Паланка — Маяки — Удобное" есть пробка в районе села Маяки, еще одно скопление машин наблюдается по дороге к КПП. На последнем участке пробка достигает до километра, движение транспорта незначительно затруднено и на карте этот участок обозначен красным цветом. Зато участок до КПП "Старокозачье — Тудора" свободен.
Пробки в Румынию
На ближайшем к Румынии паромном переходе пункта пропуска "Орловка — Исакча" тоже придется задержаться. Кроме этого, наблюдается скопление машин в пределах села Байрамча, Сараты и в селе Холмское. Также есть пробка через канал Кофа.
На КПП "Рени — Джурджулешть" очередей на выезд из Украины нет. Также не наблюдаются они и на въезд.
Напомним, в Одесской области несовершеннолетний ученик позвонил в охрану своего лицея и сообщил о якобы минировании заведения. Также мы писали, что российские пропагандисты снова фантазируют о "захвате Одессы".
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