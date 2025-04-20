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Затори на трасі Одеса-Рені сьогодні — ситуація на кордонах

20 квітня 2025 17:10
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор
Затори на трасі Одеса — Рені та черги на кордоні
Затори на трасі Одеса-Рені. Фото: скриншот
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор

Сьогодні ввечері, 20 квітня, на міжнародній трасі Одеса-Рені утворилися незначні затори. Окрім цього, невелика кількість скупчення транспорту спостерігається і на контрольно-пропускному пункті в Молдову, що розташовується в селі Паланка. 

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

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Затори до Молдови

Наразі у бік пункту пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" є затор у районі села Маяки, ще одне скупчення машин спостерігається по дорозі до КПП. На останній ділянці затор сягає до кілометра, рух транспорту незначно ускладнений і на карті ця ділянка позначена червоним кольором. Натомість ділянка до КПП "Старокозаче — Тудора" вільна.

Затори на трасі Одеса-Рені сьогодні — ситуація на кордонах - фото 1
Затори до Молдови. Фото: скриншот

Затори до Румунії

На найближчому до Румунії поромному переході  пункту пропуску "Орлівка — Ісакча" теж доведеться затриматися. Окрім цього, спостерігається скупчення машин у межах села Байрамча, Сарати та в селі Холмське. Також є затор через канал Кофа. 

Дуже ускладнений рух — затори на трасі Одеса-Рені - фото 2
Дорога до Румунії. Фото: скриншот

На КПП "Рені — Джурджулешть" черг на виїзд з України немає. Також не спостерігаються вони й на в'їзд. 

Нагадаємо, в Одеській області неповнолітній учень зателефонував до охорони свого ліцею та повідомив про нібито замінування закладу. Також ми писали, що російські пропагандисти знову фантазують про "захоплення Одеси"

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