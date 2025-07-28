Ситуация на дорогах Одесской области - где пробки на трассе Одесса-Рени в сторону КПП в Молдову и Румынию (как выехать из Украины)

Пробка на границе. Фото иллюстративное: Shutterstock

Сегодня, 28 июля, на трассе Одесса-Рени наблюдаются пробки в сторону КПП в Молдову, однако они не являются большими. По дороге в Румынию пока тянучек на картах не зафиксировано вообще.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб-сервиса Google Maps.

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Пробки в Молдову

По пути к пункту пропуска "Паланка — Маяки — Удобное" сейчас образовалась одна небольшая пробка на трассе М-15 из-за опрокидывания грузовика. Это лучше учесть путешественникам и объехать данный участок. Что касается "Староказачьего — Тудора", очередей пока нет. На КПП в Рени, по данным картографического сервиса, проезд также свободен.

Пробки до Молдовы. Фото: скриншот Google Maps

Пробки в Румынию

По пути к ближайшему к Румынии паромному переходу "пункт пропуска "Орловка — Исакча" пока пробок нет. У канала Кофа тянучек пока тоже не наблюдается, проезд там свободный. Поездка из Одессы продлится около 4 часов.

Пробка в Румынию. Фото: скриншот Google Maps

Напомним, недавно мы писали о новых требованиях для автомобилистов, путешествующих в Молдову. А также о том, какие документы необходимо брать с собой в Румынию.