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Пробки и очереди на трассе Одесса-Рени — актуальная ситуация

26 октября 2024 17:26
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор
Пробки на трассе Одесса — Рени: информация на вечер 26 октября 2024
Трасса Одесса — Рени. Фото: скриншот
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор

На трассе Одесса — Рени наблюдаются значительные пробки и очереди сегодня вечером, 26 октября. Ситуация усложнена контролем на границе, что влияет на продолжительность поездки.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб сервиса Google Maps.

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Пробки на трассе Одесса — Рени

Так, в сторону Паланки перед КПП, расположенном в пределах Нижнеднестровского национального парка, наблюдается скопление автотранспорта. Этот участок обозначен красным цветом на карте, что указывает на замедленное движение.

За границу следует выезжать немедленно - ситуация на трассе Одесса-Рени - фото 1
Дорога на Паланку. Фото: скриншот

Также есть очереди на пункте пропуска "Старокозачье — Тудора". На картах это направление обозначено оранжевым, что свидетельствует о затрудненном движении.

Поспешите с выездом за границу - ситуация на трассе Одесса-Рени усложняется - фото 2
Дорога на Старокозачье. Фото: скриншот

Пробки на Орловку

Скопления машин фиксируются и на международной трассе М-15 вблизи Татарбунаров и Измаила, однако их размер не влияет на общий трафик.

Пробки в направлении Орловки 28 июля
Дорога на Орловку. Фото: скриншот

На пункте пропуска "Рени — Джюрджюлешть" ситуация отличается: очереди на пересечение границы отсутствуют, однако на въезде в Украину образовалась пробка. Этот участок отмечен красным цветом на картах.

Поторопитесь с выездом за границу - ситуация на трассе Одесса-Рени усложняется ежеминутно - фото 4
Дорога на Рени. Фото: скриншот

Напомним, на паромном пункте пропуска "Орловка" одесситка пыталась подкупить инспекторов. Женщина предлагала 300 долларов США. Также пограничники задержали четырех пособников, пытавшихся нелегально переправить в Молдову призывников.

пробки Одесса очереди на границе Одесская область Одесская ОГА Новости Одессы

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