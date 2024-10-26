Пробки на трассе Одесса — Рени: информация на вечер 26 октября 2024

Трасса Одесса — Рени. Фото: скриншот

На трассе Одесса — Рени наблюдаются значительные пробки и очереди сегодня вечером, 26 октября. Ситуация усложнена контролем на границе, что влияет на продолжительность поездки.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб сервиса Google Maps.

Читайте также:

Пробки на трассе Одесса — Рени

Так, в сторону Паланки перед КПП, расположенном в пределах Нижнеднестровского национального парка, наблюдается скопление автотранспорта. Этот участок обозначен красным цветом на карте, что указывает на замедленное движение.

Дорога на Паланку. Фото: скриншот

Также есть очереди на пункте пропуска "Старокозачье — Тудора". На картах это направление обозначено оранжевым, что свидетельствует о затрудненном движении.

Дорога на Старокозачье. Фото: скриншот

Пробки на Орловку

Скопления машин фиксируются и на международной трассе М-15 вблизи Татарбунаров и Измаила, однако их размер не влияет на общий трафик.

Дорога на Орловку. Фото: скриншот

На пункте пропуска "Рени — Джюрджюлешть" ситуация отличается: очереди на пересечение границы отсутствуют, однако на въезде в Украину образовалась пробка. Этот участок отмечен красным цветом на картах.

Дорога на Рени. Фото: скриншот

Напомним, на паромном пункте пропуска "Орловка" одесситка пыталась подкупить инспекторов. Женщина предлагала 300 долларов США. Также пограничники задержали четырех пособников, пытавшихся нелегально переправить в Молдову призывников.