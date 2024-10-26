Пробки на трассе Одесса — Рени: информация на вечер 26 октября 2024

Пробки и очереди на трассе Одесса-Рени — актуальная ситуация
На трассе Одесса — Рени наблюдаются значительные пробки и очереди сегодня вечером, 26 октября. Ситуация усложнена контролем на границе, что влияет на продолжительность поездки.
Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб сервиса Google Maps.
Пробки на трассе Одесса — Рени
Так, в сторону Паланки перед КПП, расположенном в пределах Нижнеднестровского национального парка, наблюдается скопление автотранспорта. Этот участок обозначен красным цветом на карте, что указывает на замедленное движение.
Также есть очереди на пункте пропуска "Старокозачье — Тудора". На картах это направление обозначено оранжевым, что свидетельствует о затрудненном движении.
Пробки на Орловку
Скопления машин фиксируются и на международной трассе М-15 вблизи Татарбунаров и Измаила, однако их размер не влияет на общий трафик.
На пункте пропуска "Рени — Джюрджюлешть" ситуация отличается: очереди на пересечение границы отсутствуют, однако на въезде в Украину образовалась пробка. Этот участок отмечен красным цветом на картах.
Напомним, на паромном пункте пропуска "Орловка" одесситка пыталась подкупить инспекторов. Женщина предлагала 300 долларов США. Также пограничники задержали четырех пособников, пытавшихся нелегально переправить в Молдову призывников.
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