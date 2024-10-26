Затори на трасі Одеса — Рені: інформація на вечір 26 жовтня 2024

Затори та черги на трасі Одеса-Рені — актуальна ситуація
На трасі Одеса-Рені спостерігаються значні затори та черги, сьогодні увечері, 26 жовтня. Ситуація ускладнена контролем на кордоні, що впливає на тривалість подорожі.
Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.
Затори на трасі Одеса — Рені
Так, у бік Паланки перед КПП, розташованим у межах Нижньодністровського національного парку, спостерігається скупчення автотранспорту. Ця ділянка позначена червоним кольором на карті, що вказує на уповільнений рух.
Також є черги на пункті пропуску "Старокозаче — Тудора". На картах цей напрямок позначений помаранчевим, що свідчить про утруднений рух.
Затори до Орлівки
Скупчення машин фіксуються і на міжнародній трасі М-15 поблизу Татарбунарів та Ізмаїла, однак їхній розмір суттєво не впливає на загальний трафік.
На пункті пропуску "Рені — Джюрджюлешть" ситуація відрізняється: черги на перетин кордону відсутні, однак на в’їзді до України утворився затор. Ця ділянка позначена червоним кольором на картах.
Нагадаємо, на поромному пункті пропуску "Орлівка" одеситка намагалася підкупити інспекторів. Жінка пропонувала 300 доларів США. Також прикордонники затримали чотирьох пособників, які намагалися нелегально переправити до Молдови призовників.
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