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Затори та черги на трасі Одеса-Рені — актуальна ситуація

26 жовтня 2024 17:26
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор
Затори на трасі Одеса — Рені: інформація на вечір 26 жовтня 2024
Траса Одеса-Рені. Фото: скриншот
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор

На трасі Одеса-Рені спостерігаються значні затори та черги, сьогодні увечері, 26 жовтня.  Ситуація ускладнена контролем на кордоні, що впливає на тривалість подорожі.

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

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Затори на трасі Одеса — Рені

Так, у бік Паланки перед КПП, розташованим у межах Нижньодністровського національного парку, спостерігається скупчення автотранспорту. Ця ділянка позначена червоним кольором на карті, що вказує на уповільнений рух.

За кордон варто виїжджати негайно — ситуація на трасі Одеса-Рені - фото 1
Дорога до Паланки. Фото: скриншот

Також є черги на пункті пропуску "Старокозаче — Тудора". На картах цей напрямок позначений помаранчевим, що свідчить про утруднений рух.

Поспішіть із виїздом за кордон — ситуація на трасі Одеса-Рені ускладнюється - фото 2
Дорога до Старокозачого. Фото: скриншот

Затори до Орлівки

Скупчення машин фіксуються і на міжнародній трасі М-15 поблизу Татарбунарів та Ізмаїла, однак їхній розмір суттєво не впливає на загальний трафік.

Затори у напрямку Орлівки 28 липня
Дорога до Орлівки. Фото: скриншот

На пункті пропуску "Рені — Джюрджюлешть" ситуація відрізняється: черги на перетин кордону відсутні, однак на в’їзді до України утворився затор. Ця ділянка позначена червоним кольором на картах.

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Дорога до Рені. Фото: скриншот

Нагадаємо, на поромному пункті пропуску "Орлівка" одеситка намагалася підкупити інспекторів. Жінка пропонувала 300 доларів США. Також прикордонники затримали чотирьох пособників, які намагалися нелегально переправити до Молдови призовників.

затори Одеса черги на кордоні Одеська область Одеська ОДА Новини Одеси

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