Выезд за границу — ситуация на трассе Одесса-Рени

Международная трасса Одесса-Рени. Фото: скриншот

Сегодня вечером, 29 марта, на международной трассе Одесса-Рени образовались немалые пробки. Кроме этого большое количество скопления транспорта наблюдается и на контрольно-пропускных пунктах в Молдову и Румынию. Поэтому путешественникам в соседние страны стоит тщательно выбирать, где именно пересечь границу.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб-сервиса Google Maps.

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Пробки в Молдову

Сейчас в сторону пункта пропуска "Паланка — Маяки — Удобное" есть пробка в районе сел Большой Дальник и Маяки, еще одно скопление машин наблюдается по дороге к КПП и перед самым контрольно-пропускным пунктом. На последнем участке пробка достигает нескольких километров, движение транспорта очень затруднено и на карте этот участок обозначен красным цветом. Также есть очереди и на самой границе с Молдовой. Путешествие в Паланку продлится сегодня более двух часов.

Пробки до Паланки. Фото: скриншот

Пункт пропуска "Старокозачье — Тудора"

Участок до КПП "Старокозачье — Тудора" пока свободен. Однако водителям придется выстоять в очереди на прохождение таможенного контроля.

Пробки на пункте пропуска "Старокозачье — Тудора". Фото: скриншот

Пробки в Румынию

На ближайшем к Румынии паромном переходе пункта пропуска "Орловка — Исакча" тоже придется задержаться. Кроме этого, наблюдается скопление машин в пределах села Байрамча, Сараты и в селе Холмское. Также есть пробка через канал Кофа.

Дорога в Румынию. Фото: скриншот

Пункт пропуска "Рени — Джурджулешть"

На КПП "Рени — Джурджулешть" очередей на выезд из Украины нет. Также не наблюдаются они и на въезд.

Пробки на пункте пропуска "Рени — Джурджулешть". Фото: скриншот

Напомним, сегодня Николаевскую область накрыла пылевая буря, которая сейчас движется в сторону Одесской области. Также мы писали, что изменились правила въезда в Молдову и теперь без техосмотра не пустят в страну. Также