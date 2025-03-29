Виїзд за кордон — ситуація на трасі Одеса-Рені

Міжнародна траса Одеса-Рені. Фото: скриншот

Сьогодні увечері, 29 березня, на міжнародній трасі Одеса-Рені утворилися чималі затори. Окрім цього велика кількість скупчення транспорту спостерігається і на контрольно-пропускних пунктах в Молдову та Румунію. Тому мандрівникам до сусідніх країн варто ретельно обирати, де саме перетнути кордон.

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

Читайте також:

Затори до Молдови

Наразі у бік пункту пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" є затор у районі сіл Великий Дальник та Маяки, ще одне скупчення машин спостерігається по дорозі до КПП та перед самим контрольно-пропускним пунктом. На останній ділянці затор сягає декількох кілометрів, рух транспорту дуже ускладнений і на карті ця ділянка позначена червоним кольором. Також є черги й на самому кордоні з Молдовою. Подорож до Паланки триватиме сьогодні понад дві години.

Затори до Паланки. Фото: скриншот

Пункт пропуску "Старокозаче — Тудора"

Ділянка до КПП "Старокозаче — Тудора" наразі вільна. Проте водіям прийдеться вистояти в черзі на проходження митного контролю.

Затори на пункті пропуску "Старокозаче — Тудора". Фото: скриншот

Затори до Румунії

На найближчому до Румунії поромному переході пункту пропуску "Орлівка — Ісакча" теж доведеться затриматися. Окрім цього, спостерігається скупчення машин у межах села Байрамча, Сарати та в селі Холмське. Також є затор через канал Кофа.

Дорога до Румунії. Фото: скриншот

Пункт пропуску "Рені — Джурджулешть"

На КПП "Рені — Джурджулешть" черг на виїзд з України немає. Також не спостерігаються вони й на в'їзд.

Затори на пункті пропуску "Ренi — Джурджулешть". Фото: скриншот

Нагадаємо, сьогодні Миколаївщину накрила пилова буря, яка наразі рухається у бік Одещини. Також ми писали, що змінилися правила в'їзду до Молдови й тепер без техогляду не пустять в країну. Також