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Пробки с самого утра — движение по трассе Одесса — Рени сильно затруднено

12 мая 2024 09:45
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
Пробки с самого утра — движение по трассе Одесса — Рени сильно затруднено
Затор на трассе Одесса – Рени. Фото: скриншот
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

Пробки наблюдаются на автомобильной трассе Одесса — Рени в направлении молдавской и румынской границ сегодня вечером, 12 мая. На отрезке от Маяка до КПП придется постоять до двух и более часов. Кроме того, на самих пунктах пропуска большие очереди.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб сервиса Google Maps.

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Пробки в направлении Паланки

Сейчас в сторону Паланки есть пробка в селе Хлебодарское, а также в Маяках и КПП, который находится в пределах Нижнеднестровского национального природного парка, там пробка уже достигает около четырех километров. Наблюдаются очереди и перед пунктом пропуска. Эти участки на картах обозначены оранжевым и красным цветом.

Пробки с самого утра — движение по трассе Одесса — Рени сильно затруднено - фото 1
Дорога в Паланку. Фото: скриншот

Пробки по направлению Старокозачьего

На пункте пропуска "Старокозачье" также зафиксирована очередь на пересечение границы. Размеры ее достаточно внушительны и достигают нескольких километров. На картах этот участок постепенно краснеет, что означает очень затрудненное движение.

Пробки с самого утра — движение по трассе Одесса — Рени сильно затруднено - фото 2
КПП "Старокозачье". Фото: скриншот

Пробки на Орловке

На международной трассе М-15 на юге Одесской области зафиксировано скопление машин в Татарбунарах и селе Броска, а также на подъезде к самому паромному пункту "Орловка". Однако стоит отметить, что размеры пробок не большие и существенно не влияют на трафик.

Пробки с самого утра — движение по трассе Одесса — Рени сильно затруднено - фото 3
Дорога в Орловку. Фото: скриншот

Цены на горючее

На автозаправочных станциях Украины цены на горючее не изменились. За последние сутки стоимость всего горючего осталась на уровне предыдущего дня.

По данным мониторингового сайта, 12 мая средняя стоимость бензинов, дизеля и автомобильного газа такова:

  • A-95+ — 59,48 грн/л;
  • А-95 — 55,84 грн/л;
  • А-92 — 52,44 грн/л;
  • дизельное топливо — 53,53 грн/л;
  • сжиженный газ — 26,95 грн/л.

Напомним, теперь в Бессарабию можно будет попасть катером в обход трассы Одесса – Рени. Наконец-то начинает работу судно, которое будет курсировать между Белгородом-Днестровским и Овидиополем.

Также мы писали, что пассажирские перевозчики, курсирующие из Одесщины в Румынию, имеют возможность заранее выбирать время пересечения границы. Таким образом, пассажиры автобусов смогут вовремя и без очередей проходить контроль на КПП "Орловка-Исакча".

Одесса
Одесская область
пробки
Одесская ОГА
Новости Одессы
очереди на границе

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