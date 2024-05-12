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Затори з самого ранку — рух трасою Одеса — Рені сильно ускладнений

12 травня 2024 09:45
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
Затори з самого ранку — рух трасою Одеса — Рені сильно ускладнений
Затор на трасі Одеса — Рені. Фото: скриншот
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

Затори спостерігаються на автомобільній трасі Одеса — Рені в напрямку молдовського та румунського кордонів сьогодні увечері, 12 травня. На відрізку від Маяк до КПП доведеться постояти до двох й більше годин. Окрім цього на самих пунктах пропуску великі черги. 

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

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Затори у напрямку Паланки

Наразі у бік Паланки є затор у селі Хлібодарське, а також у Маяках та КПП, що розміщується у межах Нижньодністровського національного природного парку, там затор уже сягає близько чотирьох кілометрів. Спостерігаються черги й перед самим пунктом пропуску. Ці ділянки на картах позначені помаранчевим та червоним кольорами. 

Затори з самого ранку — рух трасою Одеса — Рені сильно ускладнений - фото 1
Дорога до Паланки. Фото: скриншот

Затори у напрямку Старокозачого

На пункті пропуску "Старокозаче" також зафіксована черга на перетин кордону. Розміри її досить значні й сягають декількох кілометрів. На картах ця ділянка поступово червонішає, що означає дуже утруднений рух. 

Затори з самого ранку — рух трасою Одеса — Рені сильно ускладнений - фото 2
КПП "Старокозаче". Фото: скриншот

Затори на Орлівку

На міжнародній трасі М-15 на півдні Одеської області зафіксовано скупчення машин в Татарбунарах та селі Броска, а також на під'їзді до самого поромного пункту "Орлівка". Проте варто зазначити, що розміри заторів не є великими й суттєво не впливають на трафік. 

Затори з самого ранку — рух трасою Одеса — Рені сильно ускладнений - фото 3
Дорога до Орлівки. Фото: скриншот

Ціни на пальне

На автозаправних станціях України ціни на пальне не змінилися. За останню добу вартість всього пального залишилась на рівні попереднього дня.

За даними моніторингового сайту, 12 травня середня вартість бензинів, дизелю та автомобільного газу така:

  • A-95+ — 59,48 грн/л;
  • А-95 — 55,84 грн/л;
  • А-92 — 52,44 грн/л;
  • дизельне пальне — 53,53 грн/л;
  • скраплений газ — 26,95 грн/л.

Нагадаємо, тепер до Бессарабії можна буде потрапити катером в обхід траси Одеса — Рені. Нарешті починає роботу судно, яке курсуватиме між Білгородом-Дністровським та Овідіополем.

Також ми писали, що тепер пасажирські перевізники, що курсують з Одещини до Румунії, мають можливість заздалегідь обирати час перетину кордону. Таким чином пасажири автобусів зможуть вчасно та без черг проходити контроль на КПП "Орлівка —Ісакча".

Одеса
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затори
Одеська ОДА
Новини Одеси
черги на кордоні

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