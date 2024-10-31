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Пробок на площади Трибуны Героев не будет — ремонт завершили

31 октября 2024 15:34
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор
В Одессе закончили ремонтировать площадь Трибуны Героев
Обновленная площадь Трибуны Героев в Одессе. Фото: Одесская мэрия
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор

В Одессе завершили ремонт на площади Трибуны Героев (Толбухина). Реконструкция была завершена досрочно — ранее сообщалось, что работы будут продолжаться до конца года.

Об этом сообщили в Одесском городском совете.

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Что сделали

На площади обновили рельсовое полотно и подняли асфальтное покрытие. Благодаря этому удалось значительно увеличить проездную способность автомобилей по кругу. Кроме того, обновили разметку, отрегулировали светофоры и провели благоустройство территории. Также в мэрии обещают, что вечером движение на площади станет более безопасным — освещение заменили более эффективным и экономным.

Что известно о ремонте

Работы на площади Трибуны Героев начались в августе. Их выполняла фирма "Паритетстройинвест". Городское управление дорожного хозяйства заключило с ним договор на 3 млн грн. В частности, речь шла о полной замене трамвайных путей. Ведь на этом участке пути проседали, поэтому новые многосекционные трамваи имели проблемы с проездом.

Напомним, в Одессе консервируют дом на Софиевской, дважды горевший в течение двух недель. Также в Одессе продолжают менять лифты на многоэтажках, но не так быстро, как планировали.

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