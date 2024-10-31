В Одесі закінчили ремонтувати площу Трибуни Героїв

Оновлена площа Трибуни Героїв у Одесі. Фото: Одеська мерія

В Одесі завершили ремонт на площі Трибуни Героїв (Толбухіна). Реконструкцію закінчили достроково — раніше повідомлялося, що роботи триватимуть до кінця року.

Про це повідомили в Одеській міській раді.

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Що зробили

На площі оновили рейкове полотно та підняли асфальтне покриття. Завдяки цьому вдалося значно збільшити проїзну здатність автомобілів по колу. Крім того, оновили розмітку, відрегулювали світлофори й провели благоустрій території. Також у мерії обіцяють, що ввечері рух на площі стане безпечнішим — освітлення замінили на більш ефективне й економне.

Що відомо про ремонт

Роботи на площі Трибуни Героїв розпочалися у серпні. Їх виконувала фірма "Паритетбудінвест". Міське управління дорожного господарства уклало з нею договір на 3 млн грн. Зокрема, йшлося про повну заміну трамвайних колій. Адже на цій ділянці шляхи просідали, через це нові багатосекційні трамваї мали проблеми з проїздом.

Нагадаємо, в Одесі консервують будинок на Софіївській, який двічі горів протягом двох тижнів. Також в Одесі продовжують міняти ліфти у багатоповерхівках, але не так швидко, як планували.