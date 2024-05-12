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Пробок нет, но есть очереди — через какой КПП на Одесчине лучше не выезжать сегодня за границу

12 мая 2024 17:20
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
Пробок нет, но есть очереди — через какой КПП на Одесчине лучше не выезжать сегодня за границу
Очередь на КПП "Маяки — Удобное — Паланка". Фото: скриншот
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

По состоянию на вечер, 12 мая, на трассе Одесса – Рени наблюдаются локальные пробки в направлении границы с Молдовой. Стоит отметить, что сейчас их размеры не значимы и ситуация на дороге остается под контролем. Однако на двух КПП зафиксированы большие очереди из желающих уехать за границу.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб сервиса Google Maps.

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Пробки в направлении Паланки

Сейчас в сторону Паланки есть небольшая пробка в районе Большой Дальник, Маяк и КПП, расположенная в пределах Нижнеднестровского национального природного парка, там очередь достигает около полукилометра. Этот участок на картах обозначен красным цветом. Перед самым пунктом пропуска большая очередь, больше километра.

Пробок нет, но есть очереди — из-за которого КПП в Одесской области лучше не выезжать за границу - фото 1
Дорога в Паланку. Фото: скриншот

Пробки по направлению Старокозачьего

На пункте пропуска "Старокозачье" также зафиксирована очередь на пересечение границы. Размеры ее достаточно внушительны и достигают нескольких километров. На картах этот участок постепенно краснеет, что означает очень затрудненное движение.

Пробок нет, но есть очереди — из-за которого КПП в Одесской области лучше не выезжать за границу - фото 2
КПП "Старокозачье". Фото: скриншот

Пробки на Орловке

На международной трассе М-15 на юге Одесской области зафиксировано скопление машин в пределах сел Холмское, Суворово, Сафьяны, а также на подъезде к самому паромному пункту "Орловка" в селе Новосельское. Однако стоит отметить, что размеры пробок не большие и существенно не влияют на трафик.

Пробок нет, но есть очереди — из-за которого КПП в Одесской области лучше не выезжать за границу - фото 3
Дорога в Орловку. Фото: скриншот

Цены на горючее

На автозаправочных станциях Украины цены на горючее не изменились. За последние сутки стоимость всего горючего осталась на уровне предыдущего дня.

По данным мониторингового сайта, 12 мая средняя стоимость бензинов, дизеля и автомобильного газа такова:

  • A-95+ — 59,48 грн/л;
  • А-95 — 55,84 грн/л;
  • А-92 — 52,44 грн/л;
  • дизельное топливо — 53,53 грн/л;
  • сжиженный газ — 26,95 грн/л.

Напомним, теперь в Бессарабию можно будет попасть катером в обход трассы Одесса — Рени. Наконец-то начинает работу судно, которое будет курсировать между Белгородом-Днестровским и Овидиополем.

Также мы писали, что теперь пассажирские перевозчики, курсирующие из Одесской области в Румынию, имеют возможность заранее выбирать время пересечения границы. Таким образом, пассажиры автобусов смогут вовремя и без очередей проходить контроль на КПП "Орловка — Исакча".

Одесса
Одесская область
пробки
Одесская ОГА
Новости Одессы
очереди
очереди на границе

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