Заторів немає, але є черги — через який КПП на Одещині краще не виїжджати сьогодні за кордон

Черга на КПП "Маяки — Удобне — Паланка". Фото: скриншот

Станом на вечір, 12 травня, на трасі Одеса — Рені спостерігаються локальні затори в напрямку кордону з Молдовою. Варто відзначити, що наразі їхні розміри не є значущими й ситуація на дорозі залишається під контролем. Проте на двох КПП зафіксовані великі черги з охочих виїхати за кордон.

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

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Затори у напрямку Паланки

Наразі у бік Паланки є невеликий затор у районі Великий Дальник, Маяк та КПП, що розміщується у межах Нижньодністровського національного природного парку, там черга сягає близько пів кілометра. Ця ділянка на картах позначена червоним кольором. Перед самим пунктом пропуску велика черга, понад кілометр.

Дорога до Паланки. Фото: скриншот

Затори у напрямку Старокозачого

На пункті пропуску "Старокозаче" також зафіксована черга на перетин кордону. Розміри її досить значні й сягають декількох кілометрів. На картах ця ділянка поступово червонішає, що означає дуже утруднений рух.

КПП "Старокозаче". Фото: скриншот

Затори на Орлівку

На міжнародній трасі М-15 на півдні Одеської області зафіксовано скупчення машин в межах сіл Холмське, Суворове, Саф'яни, а також на під'їзді до самого поромного пункту "Орлівка" в селі Новосільське. Проте варто зазначити, що розміри заторів не є великими й суттєво не впливають на трафік.

Дорога до Орлівки. Фото: скриншот

Ціни на пальне

На автозаправних станціях України ціни на пальне не змінилися. За останню добу вартість всього пального залишилась на рівні попереднього дня.

За даними моніторингового сайту, 12 травня середня вартість бензинів, дизелю та автомобільного газу така:

A-95+ — 59,48 грн/л;

А-95 — 55,84 грн/л;

А-92 — 52,44 грн/л;

дизельне пальне — 53,53 грн/л;

скраплений газ — 26,95 грн/л.

Нагадаємо, тепер до Бессарабії можна буде потрапити катером в обхід траси Одеса — Рені. Нарешті починає роботу судно, яке курсуватиме між Білгородом-Дністровським та Овідіополем.



Також ми писали, що тепер пасажирські перевізники, які курсують з Одещини до Румунії, мають можливість заздалегідь обирати час перетину кордону. Таким чином пасажири автобусів зможуть вчасно та без черг проходити контроль на КПП "Орлівка — Ісакча".