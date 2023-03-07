Задержанный заместитель председателя Одесской ОВА отвечал за гуманитарную сферу

Игорю Ткачуку инкриминируют получение взятки

Заместитель председателя Одесской областной военной администрации Игорь Ткачук отвечал за гуманитарную сферу. Однако в распределении гуманитарной помощи волонтерский координационный штаб работает почти со всеми заместителями ОВД.

Об этом на брифинге рассказал председатель координационного гуманитарного штаба Одесской области Алексей Черный.

"Все причастные к коррупционным мерам должны быть привлечены к ответственности, потому что я считаю, что во время войны это мародерство. Мы работаем почти со всеми заместителями председателя Одесской военной администрации так или иначе. Поскольку Игорь Николаевич возглавлял гуманитарную сферу, мы с ним пересекались в вопросах внутренне перемещенных лиц, образования, медицины, социальной защиты", — отметил Алексей Черный.

Задержание Ткачука

Вчера СБУ в Одесской области был задержан заместитель председателя ОВА Ткачука Игорь, сейчас идут следственные действия. Все подробности по существу дела будут доказаны позже.

"Продолжаем совместно с правоохранительными органами очищения всех руководителей, которые до сих пор не понимают, как именно они должны выполнять свои должностные обязанности, а тем более во время войны. Я еще раз подчеркиваю, что мы никогда не согласимся с какой-либо неправомерной деятельностью лиц независимо от должности, которую они занимают", — прокомментировал задержание Максим Марченко.

Что известно об Игоре Ткачуке

С 2008 по 2014 год Ткачук в ОВА занимал должность заместитель начальника организационного отдела аппарата, затем несколько раз менял место работы, и в ноябре 2022 стал вицегубернатором Одесской области.

Отметим, что это уже второй вицегубернатор области, подозреваемый в получении неправомерной выгоды. Ранее правоохранители разоблачили на взяточничестве Олега Муратова.