Затриманий заступник голови Одеської ОВА відповідав за гуманітарну сферу
Заступник голови Одеської обласної військової адміністрації Ігор Ткачук відповідав за гуманітарну сфери. Проте у розподілі гуманітарної допомоги волонтерський координаційний штаб працює майже з усіма заступниками ОВА.
Про це під час брифінгу розповів голова координаційного гуманітарного штабу Одеської області Олексій Чорний.
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"Всі причетні до корупційних заходів мають бути притягнути до відповідальності, тому що я вважаю, що під час війни це мародерство. Ми працюємо майже з усіма заступниками голови Одеської військової адміністрації так чи інакше. Оскільки Ігор Миколаїйович очолював гуманітарну сферу, то ми з ним перетиналися в питаннях внутрішньо переміщених осіб, освіти, медицини, соціального захисту", — зазначив Олексій Чорний.
Затримання Ткачука
Вчора СБУ в Одеській області було затримано заступника голови ОВА Ткачука Ігоря, наразі ідуть слідчі дії. Всі подробиці щодо суті справи будуть доведені пізніше.
"Продовжуємо спільно з правоохоронними органами очищення всіх керівників, які досі не розуміють, як саме вони повинні виконувати свої посадові обов’язки, а тим більше під час війни. Я ще раз наголошую, що ми ніколи не погодимося з будь-якою неправомірною діяльністю осіб не залежно від посади яку вони займають", — прокоментував затримання Максим Марченко.
Що відомо про Ігоря Ткачука
З 2008-го по 2014 рік Ткачук в ОВА обіймав посаду заступник начальника організаційного відділу апарату, потім кілька разів змінював місце роботи, і в листопаді 2022 року став віцегубернатором Одеської області.
Зазначимо, що це вже другий віцегубернатор області, якого підозрюють в отриманні неправомірної вигоди. Раніше правоохоронці викрили на хабарництві Олега Муратова.