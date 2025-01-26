Подробности утреннего задержания возле Привоза

Автостанция "Привоз" в Одессе. Фото иллюстративное: Kakdobratsa

Виктор Бабаенко Главный редактор Одесской редакции

Правоохранители увидели мужчину, который несмотря на запрет курил сигарету на платформе автостанции "Привоз". После проверки документов выяснилось, что он находится в розыске. В результате военнообязанный попытался скрыться, но был задержан.

Комментарий относительно происшествия появился в телеграм-канале Патрульной полиции Одессы.

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Подробности конфликта

При проверке документов полицейские обнаружили, что 40-летнего мужчину разыскивают по ст. 210 (Нарушение призывниками, военнообязанными, резервистами правил воинского учета). Правоохранители сообщили ему о том, что согласно правилам должны доставить его в районный ТЦК, после чего гражданин попытался вырваться. Мужчина забежал в рейсовый автобус, водитель которого пытался ему помочь избежать задержания.

Что грозит водителю

В результате водителя автобуса задержали и доставили в отделение полиции. Следователи внесли сведения об инциденте в ЕРДР по факту сопротивления работнику правоохранительного органа. Теперь ему грозят исправительные работы на срок до двух лет или арест до шести месяцев.

Напомним, сегодня утром водителя маршрутки силой вытаскивали из транспортного средства, но одесситы начали заступаться за мужчину. Также мы уже писали о том, что полицейские Одесской области проводят масштабные мероприятия для выявления и пресечения незаконного оборота оружия, боеприпасов и взрывчатки.