Завтра 20 тысяч одесситов останутся без воды

Отключение воды. Фото: google

Аварийное отключение воды ждет жилмассив "Ленпоселок". Водоснабжение будет отсутствовать в ночь на 19 июля.

Об этом сообщает пресс-служба "Инфоксводоканала".

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"Филиал "Инфоксводоканал" сообщает жителям города, руководителям предприятий и организаций, что в связи с необходимостью проведения аварийных ремонтных работ на объектах водопровода с 00:10 до 05:00 19 июля будет прекращена подача воды потребителям жилого массива" Ленпоселок"", — говорится в сообщении.

Кроме того, почти сутки останутся без воды жители с. Сычавка Одесского района. Аварийные работы продлятся с 00:10 до 23:50.

Укажем время восстановления водоснабжения может изменяться в ходе проведения ремонтных работ как в большую, так и в меньшую сторону. После восстановления водоснабжения может потребоваться время на заполнение системы и более отдаленные потребители или верхние этажи могут получить воду позже указанного времени.

Телефон для справок (круглосуточно):

0-800-307-505;

048-705-55-05;

068-905-55-05;

066-905-55-05;

093-17-00-155

Напомним, в Парке Энтузиастов, расположенном в Пересыпском районе Одессы, в скором времени начнут строительство современного бюветного комплекса. Он обеспечит альтернативное водоснабжение для северного жилмассива.