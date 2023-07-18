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Завтра 20 тисяч одеситів залишаться без води

18 липня 2023 19:40
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Завтра 20 тисяч одеситів залишаться без води
Відключення води. Фото: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Аварійне відключення води чекає на житловий масив "Ленселище". Водопостачання буде відсутнє в ніч проти 19 липня. 

Про це повідомляє пресслужба "Інфоксводоканалу".

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"Філія "Інфоксводоканал" доводить до відома мешканців міста, керівників підприємств та організацій, що у зв'язку  з необхідністю проведення  аварійних ремонтних  робіт  на об'єктах водопроводу  з 00:10 до 05:00 19 липня буде припинено  подачу  води споживачам  житлового масиву "Ленселище"", — йдеться в повідомленні. 

Крім того, на майже добу залишаться без води мешканці с.Сичавка Одеського району. Аварійні роботи триватимуть з 00:10 до 23:50. 

Зазначимо час відновлення водопостачання може змінюватися в ході проведення ремонтних робіт як в більшу, так і в меншу сторону. Після відновлення водопостачання може також знадобитися час на заповнення системи й більш віддалені споживачі або верхні поверхи можуть отримати воду пізніше зазначеного часу.  

Телефон для довідок (цілодобово):  

  • 0-800-307-505;  
  • 048-705-55-05;  
  • 068-905-55-05;  
  • 066-905-55-05;  
  • 093-17-00-155  

Нагадаємо, у Парку Ентузіастів, що розташований у Пересипському районі Одеси, незабаром розпочнуть будівництво сучасного бюветного комплексу. Він забезпечить альтернативне водопостачання для північного житлового масиву. 

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