Завтра 20 тисяч одеситів залишаться без води

Відключення води. Фото: google

Аварійне відключення води чекає на житловий масив "Ленселище". Водопостачання буде відсутнє в ніч проти 19 липня.

Про це повідомляє пресслужба "Інфоксводоканалу".

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"Філія "Інфоксводоканал" доводить до відома мешканців міста, керівників підприємств та організацій, що у зв'язку з необхідністю проведення аварійних ремонтних робіт на об'єктах водопроводу з 00:10 до 05:00 19 липня буде припинено подачу води споживачам житлового масиву "Ленселище"", — йдеться в повідомленні.

Крім того, на майже добу залишаться без води мешканці с.Сичавка Одеського району. Аварійні роботи триватимуть з 00:10 до 23:50.

Зазначимо час відновлення водопостачання може змінюватися в ході проведення ремонтних робіт як в більшу, так і в меншу сторону. Після відновлення водопостачання може також знадобитися час на заповнення системи й більш віддалені споживачі або верхні поверхи можуть отримати воду пізніше зазначеного часу.

Телефон для довідок (цілодобово):

0-800-307-505;

048-705-55-05;

068-905-55-05;

066-905-55-05;

093-17-00-155

Нагадаємо, у Парку Ентузіастів, що розташований у Пересипському районі Одеси, незабаром розпочнуть будівництво сучасного бюветного комплексу. Він забезпечить альтернативне водопостачання для північного житлового масиву.