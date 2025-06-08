Соцсети

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная Одесса Завтра часть Одессы останется без воды на весь день — причина

Завтра часть Одессы останется без воды на весь день — причина

Ua en ru
Дата публикации 8 июня 2025 18:09
Отключение воды в Одессе 9 июня - перечень адресов
Бутылку наполняют водой. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В понедельник, 9 июня, в части Пересыпского района Одессы и некоторых пригородах временно отключат водоснабжение из-за аварийных работ на сетях "Инфоксводоканала". Воды не будет с 09:00 до 23:40. Компания просит жителей запастись заранее.

Об этом в воскресенье, 8 июня, сообщили в Одесском городском совете.

Завтра частина Одеси залишиться без води на весь день — причина - фото 1
Сообщение мэрии. Фото: скриншот

Где не будет воды в Одессе

  • ул. 28-й бригады
  • ул. Князя Владимира Великого
  • с. Ильичанка
  • с. Александровка
  • 21-го километра Старокиевского шоссе
  • Новониколаевская дорога

Коммунальщики отмечают, что верхние этажи многоэтажек могут получить воду позже, ведь все зависит от скорости заполнения системы.

Реклама
Читайте также:

Телефон для справок (круглосуточно)

  • 0-800-307-505;
  • 048-705-55-05;
  • 068-905-55-05;
  • 066-905-55-05;
  • 093-17-00-155.

Где набрать воды в Одессе

Сейчас в городе функционирует 18 бюветов. Расположены они по следующим адресам:

Киевский район.

  • Фонтанская дорога, 16.
  • Адмиральский проспект, 31;
  • Дача Ковалевского, 150.
  • проспект Небесной Сотни, 14.

Приморский район.

  • Старобазарный сквер, 3;
  • проспект Гагарина, 33;
  • Академическая, 11.
  • Ольгиевская, 37;
  • Старопортофранковская, 105.
  • Академическая, 2.
  • Академическая, 30.

Хаджибейский район:

  • Космонавтов, 15;
  • Михайловская площадь, 19;
  • Ицхака Рабина, 1.
  • Дальницкая, 25;
  • Инглези, 1.

Пересипский район.

  • Крымская, 71;
  • Курорт Куяльник, 4.

Работают бюветные комплексы с 08:00 до 18:00 и до 20:00 ежедневно.

Напомним, мы писали, какие тарифы на воду действуют в Одессе с июня, а также сообщали о стоимости газа в первый месяц лета.

Одесса ремонт Одесская область вода Новости Одессы отсутствие воды
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
1 /