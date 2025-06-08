Отключение воды в Одессе 9 июня - перечень адресов

Бутылку наполняют водой. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В понедельник, 9 июня, в части Пересыпского района Одессы и некоторых пригородах временно отключат водоснабжение из-за аварийных работ на сетях "Инфоксводоканала". Воды не будет с 09:00 до 23:40. Компания просит жителей запастись заранее.



Об этом в воскресенье, 8 июня, сообщили в Одесском городском совете.

Сообщение мэрии. Фото: скриншот

Где не будет воды в Одессе

ул. 28-й бригады

ул. Князя Владимира Великого

с. Ильичанка

с. Александровка

21-го километра Старокиевского шоссе

Новониколаевская дорога

Коммунальщики отмечают, что верхние этажи многоэтажек могут получить воду позже, ведь все зависит от скорости заполнения системы.

Реклама

Читайте также:

Телефон для справок (круглосуточно)

0-800-307-505;

048-705-55-05;

068-905-55-05;

066-905-55-05;

093-17-00-155.

Где набрать воды в Одессе

Сейчас в городе функционирует 18 бюветов. Расположены они по следующим адресам:



Киевский район.

Фонтанская дорога, 16.

Адмиральский проспект, 31;

Дача Ковалевского, 150.

проспект Небесной Сотни, 14.

Приморский район.

Старобазарный сквер, 3;

проспект Гагарина, 33;

Академическая, 11.

Ольгиевская, 37;

Старопортофранковская, 105.

Академическая, 2.

Академическая, 30.

Хаджибейский район:

Космонавтов, 15;

Михайловская площадь, 19;

Ицхака Рабина, 1.

Дальницкая, 25;

Инглези, 1.

Пересипский район.

Крымская, 71;

Курорт Куяльник, 4.

Работают бюветные комплексы с 08:00 до 18:00 и до 20:00 ежедневно.

Напомним, мы писали, какие тарифы на воду действуют в Одессе с июня, а также сообщали о стоимости газа в первый месяц лета.