Відключення води в Одесі 9 червня — перелік адрес

Пляшку наповнюють водою. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

У понеділок, 9 червня, в частині Пересипського району Одеси та деяких передмістях тимчасово вимкнуть водопостачання через аварійні роботи на мережах "Інфоксводоканалу". Води не буде з 09:00 до 23:40. Компанія просить жителів запастися заздалегідь.



Про це у неділю, 8 червня, повідомили в Одеській міській раді.

Допис мерії. Фото: скриншот

Де не буде води в Одесі

вул. 28-ї бригади

вул. Князя Володимира Великого

с. Ілічанка

с. Олександрівка

21-го кілометра Старокиївського шосе

Новомиколаївська дорога

Комунальники наголошують, що верхні поверхи багатоповерхівок можуть отримати воду пізніше, адже все залежить від швидкості заповнення системи.

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Телефон для довідок (цілодобово)

0-800-307-505;

048-705-55-05;

068-905-55-05;

066-905-55-05;

093-17-00-155.

Де набрати води в Одесі

Наразі у місті функціонує 18 бюветів. Розташовані вони за такими адресами:



Київський район: ​

Фонтанська дорога, 16; ​

Адміральський проспект, 31;

​Дача Ковалевського, 150; ​

проспект Небесної Сотні, 14.

Приморський район: ​

Старобазарний сквер, 3;

проспект Гагаріна, 33;

​Академічна, 11; ​

Ольгіївська, 37;

​Старопортофранківська, 105; ​

Академічна, 2; ​

Академічна, 30.

Хаджибейський район:

​Космонавтів, 15;

​Михайлівська площа, 19;

​Іцхака Рабіна, 1; ​

Дальницька, 25;

​Інглезі, 1.

Пересипський район: ​

Кримська, 71;

Курорт Куяльник, 4.

Працюють бюветні комплекси з 08:00 до 18:00 і до 20:00 щодня.

Нагадаємо, ми писали, які тарифи на воду діють в Одесі з червня, а також повідомляли про вартість газу у перший місяць літа.