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Головна Одеса Завтра частина Одеси залишиться без води на весь день — причина

Завтра частина Одеси залишиться без води на весь день — причина

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Дата публікації: 8 червня 2025 18:09
Відключення води в Одесі 9 червня — перелік адрес
Пляшку наповнюють водою. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

У понеділок, 9 червня, в частині Пересипського району Одеси та деяких передмістях тимчасово вимкнуть водопостачання через аварійні роботи на мережах "Інфоксводоканалу". Води не буде з 09:00 до 23:40. Компанія просить жителів запастися заздалегідь.

Про це у неділю, 8 червня, повідомили в Одеській міській раді.

Завтра частина Одеси залишиться без води на весь день — причина - фото 1
Допис мерії. Фото: скриншот

Де не буде води в Одесі

  • вул. 28-ї бригади
  • вул. Князя Володимира Великого 
  • с. Ілічанка
  • с. Олександрівка
  • 21-го кілометра Старокиївського шосе
  • Новомиколаївська дорога

Комунальники наголошують, що верхні поверхи багатоповерхівок можуть отримати воду пізніше, адже все залежить від швидкості заповнення системи.

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Телефон для довідок (цілодобово)

  • 0-800-307-505;  
  • 048-705-55-05;  
  • 068-905-55-05;  
  • 066-905-55-05;  
  • 093-17-00-155.

Де набрати води в Одесі 

Наразі у місті функціонує 18 бюветів. Розташовані вони за такими адресами:  
 
Київський район: ​

  • Фонтанська дорога, 16; ​
  • Адміральський проспект, 31; 
  • ​Дача Ковалевського, 150; ​
  • проспект Небесної Сотні, 14.  

Приморський район: ​

  • Старобазарний сквер, 3; 
  • проспект Гагаріна, 33; 
  • ​Академічна, 11; ​
  • Ольгіївська, 37; 
  • ​Старопортофранківська, 105; ​
  • Академічна, 2; ​
  • Академічна, 30.  

Хаджибейський район:

  • ​Космонавтів, 15; 
  • ​Михайлівська площа, 19; 
  • ​Іцхака Рабіна, 1; ​
  • Дальницька, 25; 
  • ​Інглезі, 1.   

Пересипський район: ​

  • Кримська, 71;  
  • Курорт Куяльник, 4.  

Працюють бюветні комплекси з 08:00 до 18:00 і до 20:00 щодня.

Нагадаємо, ми писали, які тарифи на воду діють в Одесі з червня, а також повідомляли про вартість газу у перший місяць літа. 

Одеса ремонт Одеська область вода Новини Одеси відсутність води
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
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