Відключення води в Одесі 9 червня — перелік адрес

Завтра частина Одеси залишиться без води на весь день — причина
У понеділок, 9 червня, в частині Пересипського району Одеси та деяких передмістях тимчасово вимкнуть водопостачання через аварійні роботи на мережах "Інфоксводоканалу". Води не буде з 09:00 до 23:40. Компанія просить жителів запастися заздалегідь.
Про це у неділю, 8 червня, повідомили в Одеській міській раді.
Де не буде води в Одесі
- вул. 28-ї бригади
- вул. Князя Володимира Великого
- с. Ілічанка
- с. Олександрівка
- 21-го кілометра Старокиївського шосе
- Новомиколаївська дорога
Комунальники наголошують, що верхні поверхи багатоповерхівок можуть отримати воду пізніше, адже все залежить від швидкості заповнення системи.
Телефон для довідок (цілодобово)
- 0-800-307-505;
- 048-705-55-05;
- 068-905-55-05;
- 066-905-55-05;
- 093-17-00-155.
Де набрати води в Одесі
Наразі у місті функціонує 18 бюветів. Розташовані вони за такими адресами:
Київський район:
- Фонтанська дорога, 16;
- Адміральський проспект, 31;
- Дача Ковалевського, 150;
- проспект Небесної Сотні, 14.
Приморський район:
- Старобазарний сквер, 3;
- проспект Гагаріна, 33;
- Академічна, 11;
- Ольгіївська, 37;
- Старопортофранківська, 105;
- Академічна, 2;
- Академічна, 30.
Хаджибейський район:
- Космонавтів, 15;
- Михайлівська площа, 19;
- Іцхака Рабіна, 1;
- Дальницька, 25;
- Інглезі, 1.
Пересипський район:
- Кримська, 71;
- Курорт Куяльник, 4.
Працюють бюветні комплекси з 08:00 до 18:00 і до 20:00 щодня.
Нагадаємо, ми писали, які тарифи на воду діють в Одесі з червня, а також повідомляли про вартість газу у перший місяць літа.
Читайте Новини.LIVE!