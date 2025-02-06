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Завтра одесситы останутся без отопления — когда восстановят

6 февраля 2025 20:10
Басюл Елена - редактор
Басюл Елена
редактор
Завтра одесситы останутся без тепла до вечера - детали
Мужчина протирает батарею. Фото иллюстративное: krivbass.city
Басюл Елена - редактор
Басюл Елена
редактор

Завтра, 7 февраля, жители многих домов останутся без отопления из-за ремонтных работ. Вернуть одесситам тепло обещают до 20:00.

Об этом сообщает коммунальное предприятие "Теплоснабжение города Одессы".

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В 07:00 утра отопление завтра отключат по следующим адресам:

  • ул. Балковская, 36 (корп.1,2,3,4,5,6,7,8),34,36,38,32,40,40/1,30,22а,28,30б,30а,24, 42,32а,20,12,40а,26,20,42б.
  • ул. Винниченко, 3.
  • ул. Грушевского, 52,50А.
  • ул. Дорошенко, 11,8,12,14,10,15.
  • ул. Маловского, 10.
  • пл. Молодежи, 17а,17,21,19.
  • ул. Неждановой, 32.
  • переулок Палубный, 1,2,3,4,5.
  • ул. Нестеренко, 11,13,24.
  • переулок Зои Пасечной, 8,7.
  • ул. Праведников мира, 40,63,36.
  • ул. Рождественская, 8,1,3,5,7,9,14,12.
  • Слободская, 56.
  • ул. Гордиенко, 1Д.
  • ул. Ядовая, 4а,22,61б,10,16,16б,24,24а,26,2.

Восстановить отопление коммунальщики планируют до 20:00. В КП "Теплоснабжение города Одессы" просят с пониманием относиться к временным ограничениям.

Напомню, недавно мы писали о газе для Приднестровья. А также о тарифах на коммуналку в феврале.
 

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