Завтра одесситы останутся без тепла до вечера - детали

Мужчина протирает батарею. Фото иллюстративное: krivbass.city

Завтра, 7 февраля, жители многих домов останутся без отопления из-за ремонтных работ. Вернуть одесситам тепло обещают до 20:00.

Об этом сообщает коммунальное предприятие "Теплоснабжение города Одессы".

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В 07:00 утра отопление завтра отключат по следующим адресам:

ул. Балковская, 36 (корп.1,2,3,4,5,6,7,8),34,36,38,32,40,40/1,30,22а,28,30б,30а,24, 42,32а,20,12,40а,26,20,42б.

ул. Винниченко, 3.

ул. Грушевского, 52,50А.

ул. Дорошенко, 11,8,12,14,10,15.

ул. Маловского, 10.

пл. Молодежи, 17а,17,21,19.

ул. Неждановой, 32.

переулок Палубный, 1,2,3,4,5.

ул. Нестеренко, 11,13,24.

переулок Зои Пасечной, 8,7.

ул. Праведников мира, 40,63,36.

ул. Рождественская, 8,1,3,5,7,9,14,12.

Слободская, 56.

ул. Гордиенко, 1Д.

ул. Ядовая, 4а,22,61б,10,16,16б,24,24а,26,2.

Восстановить отопление коммунальщики планируют до 20:00. В КП "Теплоснабжение города Одессы" просят с пониманием относиться к временным ограничениям.

Напомню, недавно мы писали о газе для Приднестровья. А также о тарифах на коммуналку в феврале.

