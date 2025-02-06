Завтра одесити залишатсья без тепла до вечора - деталі

Чоловік протирає батарею. Фото ілюстративне: krivbass.city

Завтра, 7 лютого, мешканці багатьох будинків залишаться без опалення через ремонтні роботи. Повернути одеситам тепло обіцяють до 20:00.

Про це повідомляє комунальне підприємство "Теплопостачання міста Одеси".

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Де саме не буде опалення

О 07:00 ранку опалення завтра відключать за такими адресами:

вул. Балківська, 36 (корп.1,2,3,4,5,6,7,8),34,36,38,32,40,40/1,30,22а,28,30б,30а,24,42,32а,20,12,40а,26,20,42б.

вул. Винниченка, 3.

вул. Грушевського, 52,50А.

вул. Дорошенка, 11,8,12,14,10,15.

вул. Маловського, 10.

пл. Молоді, 17а,17,21,19.

вул. Нежданової, 32.

пров. Палубний, 1,2,3,4,5.

вул. Нестеренка, 11,13,24.

пров. Зої Пасічної, 8,7.

вул. Праведників світу, 40,63,36.

вул. Різдвяна, 8,1,3,5,7,9,14,12.

вул. Слобідська, 56.

вул. Гордієнка, 1Д.

вул. Ядова, 4а,22,61б,10,16,16б,24,24а,26,2.

Відновити опалення комунальники планують до 20:00. У КП "Теплопостачання міста Одеси" просять із розумінням ставитися до тимчасових обмежень.

Нагадаю, нещодавно ми писали про газ для Придністров'я. А також про тарифи на комуналку у лютому.



