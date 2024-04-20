Завтра в Одессе городской транспорт будет курсировать по-новому — как именно
20 апреля 2024 12:35
Женщины на остановке. Фото: Новини.LIVE
21 апреля в Одессе будут внесены изменения в схемы движения городского транспорта общего пользования. С 07:00 до 12:00 часов некоторые троллейбусы и автобусы будут курсировать по новому маршруту.
Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.
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Да, по информации мэрии схема движения следующая:
Троллейбусный маршрут № 7:
- в направлении движения к улице Новосельского — изменение маршрута через улицы Фонтанскую, Сегедскую, проспект Гагарина и проспект Шевченко;
- в направлении движения к Архитекторской улице — изменение маршрута через улицы Пироговскую, Канатную, Сегедскую, Фонтанскую, 5 станцию Фонтанской дороги и проспект Адмиральский.
Троллейбусный маршрут № 9:
- в направлении движения к улице Ришельевской — изменение маршрута через улицы Фонтанскую, Сегедскую, проспект Гагарина и проспект Шевченко;
- в направлении движения к улице Инглеге — изменение маршрута через улицы Канатную, Сегедскую, Фонтанскую, 5 станцию Фонтанской дороги, Адмиральский проспект и улицу Итальянский бульвар.
Автобусный маршрут № 115:
- в направлении движения в Аркадию — изменение маршрута через проспект Гагарина, улицы Сегедскую, Фонтанскую, 5 станцию Большого Фонтана, улицу Черняховского и площадь Десятого апреля;
- в направлении движения в село Сахарное — изменение маршрута через улицы Черняховского, 5 станцию Большого Фонтана, Фонтанскую, Сегедскую, проспект Гагарина, проспект Шевченко.
Автобусный маршрут № 146:
- в направлении движения к улице Давида Ойстраха — изменение маршрута через Фонтанскую, Сегедскую, проспект Гагарина и проспект Шевченко;
- в направлении движения к улице Евгения Чикаленко — изменение маршрута через проспект Гагарина, улицы Сегедскую, Фонтанскую, 5 станцию Большого Фонтана и Адмиральский проспект.
Автобусный маршрут № 185:
- в направлении движения к Соборной площади — изменение маршрута через Фонтанскую, Сегедскую, проспект Гагарина и проспект Шевченко;
- в направлении движения к 411-й батарее — изменение маршрута через проспект Гагарина, улицы Сегедскую, Фонтанскую, 5 станцию Фонтанской дороги и проспект Адмиральский.
Автобусный маршрут № 198:
- в направлении движения в Аркадию — изменение маршрута через проспект Гагарина, улицы Сегедскую, Фонтанскую, 5 станцию Большого Фонтана, улицу Черняховского и площадь Десятого апреля;
- в направлении движения к улице Неждановой (онкодиспансер) — изменение маршрута через улицы Черняховского, 5 станцию Большого Фонтана, Фонтанскую, Сегедскую, проспект Гагарина, проспект Шевченко.
Автобусный маршрут № 242:
- в направлении движения к улице Паустовского — изменение маршрута через Фонтанскую, Сегедскую, проспект Гагарина и проспект Шевченко;
- в направлении движения к ООМУ (Больница водников)
Напомним, сегодня, 20 апреля, некоторые одесситы, подключенные к северной и центральной энергораспределяющим сетям, остались без света. Энергетики сейчас проводят ремонтные работы и электроснабжение в дома горожан обещают вернуть к 20:00. Однако время восстановления может изменяться в зависимости от выполнения работ.
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