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Завтра в Одесі міський транспорт курсуватиме по-новому — як саме

20 квітня 2024 12:35
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
Завтра в Одесі міський транспорт курсуватиме по-новому — як саме
Жінки на зупинці. Фото: Новини.LIVE
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

21 квітня в Одесі будуть внесені зміни до схем руху міського транспорту загального користування. З 07:00 до 12:00 години деякі тролейбуси та автобуси будуть курсувати за новим маршрутом.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

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Так, за інформацією мерії, схема руху така:

Тролейбусний маршрут № 7:

  • у напрямку руху до вулиці Новосельського — зміна маршруту через вулиці Фонтанську, Сегедську, проспект Гагаріна та проспект Шевченка;
  • у напрямку руху до вулиці Архітекторської — зміна маршруту через вулиці Пироговську, Канатну, Сегедську, Фонтанську, 5 станцію Фонтанської дороги та проспект Адміральський.

Тролейбусний маршрут № 9:

  • у напрямку руху до вулиці Рішельєвської — зміна маршруту через вулиці Фонтанську, Сегедську, проспект Гагаріна та проспект Шевченка;
  • у напрямку руху до вулиці Інглезі — зміна маршруту через вулиці Канатну, Сегедську, Фонтанську, 5 станцію Фонтанської дороги, проспект Адміральський та вулицю Італійський бульвар.

Автобусний маршрут № 115:

  • у напрямку руху до Аркадії — зміна маршруту через проспект Гагаріна, вулиці Сегедську, Фонтанську, 5 станцію Великого Фонтану, вулицю Черняховського та площу Десятого квітня;
  • у напрямку руху до села Цукрове — зміна маршруту через вулиці Черняховського, 5 станцію Великого Фонтану, Фонтанську, Сегедську, проспект Гагаріна, проспект Шевченка.

Автобусний маршрут № 146:

  • у напрямку руху до вулиці Давида Ойстраха — зміна маршруту через Фонтанську, Сегедську, проспект Гагаріна та проспект Шевченка;
  • у напрямку руху до вулиці Євгена Чикаленка — зміна маршруту через проспект Гагаріна, вулиці Сегедську, Фонтанську, 5 станцію Великого Фонтану та проспект Адміральський.

Автобусний маршрут № 185:

  • у напрямку руху до Соборної площі — зміна маршруту через Фонтанську, Сегедську, проспект Гагаріна та проспект Шевченка;
  • у напрямку руху до 411-ої батареї — зміна маршруту через проспект Гагаріна, вулиці Сегедську, Фонтанську, 5 станцію Фонтанської дороги та проспект Адміральський.

Автобусний маршрут № 198:

  • у напрямку руху до Аркадії — зміна маршруту через проспект Гагаріна, вулиці Сегедську, Фонтанську, 5 станцію Великого Фонтану, вулицю Черняховського та площу Десятого квітня;
  • у напрямку руху до вулиці Нежданової (онкодиспансер) — зміна маршруту через вулиці Черняховського, 5 станцію Великого Фонтану, Фонтанську, Сегедську, проспект Гагаріна, проспект Шевченка.

Автобусний маршрут № 242:

  • у напрямку руху до вулиці Паустовського — зміна маршруту через Фонтанську, Сегедську, проспект Гагаріна та проспект Шевченка;
  • у напрямку руху до ООМУ (Лікарня водників)

Нагадаємо, сьогодні, 20 квітня, деякі одесити, які підключені до північної та центральної енергорозподільчих мереж, залишилися без світла. Енергетики наразі проводять ремонтні роботи й електропостачання у будинки містян обіцяють повернути до 20:00. Проте час відновлення може змінюватися залежно від виконання робіт.

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