Завтра в Одесі міський транспорт курсуватиме по-новому — як саме
20 квітня 2024 12:35
Жінки на зупинці. Фото: Новини.LIVE
21 квітня в Одесі будуть внесені зміни до схем руху міського транспорту загального користування. З 07:00 до 12:00 години деякі тролейбуси та автобуси будуть курсувати за новим маршрутом.
Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.
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Так, за інформацією мерії, схема руху така:
Тролейбусний маршрут № 7:
- у напрямку руху до вулиці Новосельського — зміна маршруту через вулиці Фонтанську, Сегедську, проспект Гагаріна та проспект Шевченка;
- у напрямку руху до вулиці Архітекторської — зміна маршруту через вулиці Пироговську, Канатну, Сегедську, Фонтанську, 5 станцію Фонтанської дороги та проспект Адміральський.
Тролейбусний маршрут № 9:
- у напрямку руху до вулиці Рішельєвської — зміна маршруту через вулиці Фонтанську, Сегедську, проспект Гагаріна та проспект Шевченка;
- у напрямку руху до вулиці Інглезі — зміна маршруту через вулиці Канатну, Сегедську, Фонтанську, 5 станцію Фонтанської дороги, проспект Адміральський та вулицю Італійський бульвар.
Автобусний маршрут № 115:
- у напрямку руху до Аркадії — зміна маршруту через проспект Гагаріна, вулиці Сегедську, Фонтанську, 5 станцію Великого Фонтану, вулицю Черняховського та площу Десятого квітня;
- у напрямку руху до села Цукрове — зміна маршруту через вулиці Черняховського, 5 станцію Великого Фонтану, Фонтанську, Сегедську, проспект Гагаріна, проспект Шевченка.
Автобусний маршрут № 146:
- у напрямку руху до вулиці Давида Ойстраха — зміна маршруту через Фонтанську, Сегедську, проспект Гагаріна та проспект Шевченка;
- у напрямку руху до вулиці Євгена Чикаленка — зміна маршруту через проспект Гагаріна, вулиці Сегедську, Фонтанську, 5 станцію Великого Фонтану та проспект Адміральський.
Автобусний маршрут № 185:
- у напрямку руху до Соборної площі — зміна маршруту через Фонтанську, Сегедську, проспект Гагаріна та проспект Шевченка;
- у напрямку руху до 411-ої батареї — зміна маршруту через проспект Гагаріна, вулиці Сегедську, Фонтанську, 5 станцію Фонтанської дороги та проспект Адміральський.
Автобусний маршрут № 198:
- у напрямку руху до Аркадії — зміна маршруту через проспект Гагаріна, вулиці Сегедську, Фонтанську, 5 станцію Великого Фонтану, вулицю Черняховського та площу Десятого квітня;
- у напрямку руху до вулиці Нежданової (онкодиспансер) — зміна маршруту через вулиці Черняховського, 5 станцію Великого Фонтану, Фонтанську, Сегедську, проспект Гагаріна, проспект Шевченка.
Автобусний маршрут № 242:
- у напрямку руху до вулиці Паустовського — зміна маршруту через Фонтанську, Сегедську, проспект Гагаріна та проспект Шевченка;
- у напрямку руху до ООМУ (Лікарня водників)
Нагадаємо, сьогодні, 20 квітня, деякі одесити, які підключені до північної та центральної енергорозподільчих мереж, залишилися без світла. Енергетики наразі проводять ремонтні роботи й електропостачання у будинки містян обіцяють повернути до 20:00. Проте час відновлення може змінюватися залежно від виконання робіт.
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