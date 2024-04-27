Завтра в Одессе городской транспорт сменит движение — как именно

Троллейбус на остановке. Фото: Новини.LIVE

28 апреля в Одессе будут внесены изменения в схемы движения городского транспорта общего пользования. С 07:00 до 15:00 часов некоторые троллейбусы и автобусы будут курсировать по новому маршруту. Это связано с проведением спортивного марафона.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.

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Так, по информации мэрии, схема движения следующая:

Троллейбусный маршрут № 7:

По направлению к улице Новосельского: Начиная с 5-й станции Фонтанской дороги, троллейбус двигается на Фонтанскую дорогу, затем поворачивает на улицу Сегедскую, далее на проспект Гагарина, проспект Шевченко и продолжает свой путь по установленному маршруту.

Начиная с 5-й станции Фонтанской дороги, троллейбус двигается на Фонтанскую дорогу, затем поворачивает на улицу Сегедскую, далее на проспект Гагарина, проспект Шевченко и продолжает свой путь по установленному маршруту. По направлению движения к улице Архитекторской: Начиная с улицы Пироговской, троллейбус двигается на улицу Канатную, далее на улицу Сегедскую, Фонтанскую дорогу, 5-ю станцию Фонтанской дороги, проспект Адмиральский и дальше по маршруту.

Троллейбусный маршрут № 9:

По направлению движения к улице Ришельевской: Троллейбус следует с 5-й станции Фонтанской дороги на Фонтанскую дорогу, далее на улицу Сегедскую, проспект Гагарина, проспект Шевченко и продолжает свой маршрут.

Троллейбус следует с 5-й станции Фонтанской дороги на Фонтанскую дорогу, далее на улицу Сегедскую, проспект Гагарина, проспект Шевченко и продолжает свой маршрут. По направлению движения к улице Инглези: Маршрут начинается с улицы Канатной, проходит Итальянским бульваром, улицей Среднефонтанской, улицей Пироговской, улицей Канатной, улицей Сегедской, Фонтанской дорогой, 5-й станцией Фонтанской дороги, проспектом Адмиральским и далее.

Автобусный маршрут № 115:

По направлению к Аркадии: Маршрут проложен вдоль проспекта Шевченко, проспекта Гагарина, улицы Сегедской, Фонтанской дороги, 5-й станции Фонтанской дороги, улицы Черняховского и завершается на площади Десятого апреля.

Маршрут проложен вдоль проспекта Шевченко, проспекта Гагарина, улицы Сегедской, Фонтанской дороги, 5-й станции Фонтанской дороги, улицы Черняховского и завершается на площади Десятого апреля. В направлении движения в поселок Сахарное: Маршрут движется от площади Десятого апреля на улицу Черняховского, далее на 5-ю станцию Фонтанской дороги, Фонтанскую дорогу, улицу Сегедскую, проспект Гагарина, проспект Шевченко и дальше по маршруту.

Автобусный маршрут № 146:

По направлению к улице Давида Ойстраха: Начиная с 5-й станции Большого Фонтана, автобус двигается на Фонтанскую дорогу, затем поворачивает на улицу Сегедскую, далее на проспект Гагарина, проспект Шевченко и продолжает свой маршрут.

Начиная с 5-й станции Большого Фонтана, автобус двигается на Фонтанскую дорогу, затем поворачивает на улицу Сегедскую, далее на проспект Гагарина, проспект Шевченко и продолжает свой маршрут. По направлению к улице Евгения Чикаленко: Маршрут начинается на проспекте Шевченко, продолжается на проспекте Гагарина, затем возвращает на улицу Сегедскую, Фонтанскую дорогу, 5-ю станцию Большого Фонтана и дальше по маршруту.

Автобусный маршрут № 185:

По направлению движения к Соборной площади: Маршрут лежит с 5-й станции Фонтанской дороги на Фонтанскую дорогу, улицу Сегедскую, проспект Гагарина, проспект Шевченко и дальше по маршруту.

Маршрут лежит с 5-й станции Фонтанской дороги на Фонтанскую дорогу, улицу Сегедскую, проспект Гагарина, проспект Шевченко и дальше по маршруту. По направлению движения к 411-й батарее: Маршрут отправляется с проспекта Шевченко на проспект Гагарина, далее на улицу Сегедскую, Фонтанскую дорогу, 5-ю станцию Фонтанской дороги и продолжает свой путь.

Автобусный маршрут № 198:

По направлению к Аркадии: Маршрут отправляется с проспекта Шевченко на проспект Гагарина, далее на улицу Сегедскую, Фонтанскую дорогу, 5-ю станцию Большого Фонтана, улицу Черняховского, площадь Десятого апреля и далее по маршруту.

Маршрут отправляется с проспекта Шевченко на проспект Гагарина, далее на улицу Сегедскую, Фонтанскую дорогу, 5-ю станцию Большого Фонтана, улицу Черняховского, площадь Десятого апреля и далее по маршруту. По направлению движения к улице Неждановой (онкодиспансер): Маршрут начинается с площади Десятого апреля на улице Черняховского, далее на 5-ю станцию Большого Фонтана, Фонтанскую дорогу, улицу Сегедскую, проспект Гагарина, проспект Шевченко и дальше по маршруту.

Автобусный маршрут № 242:

По направлению к улице Паустовского: Начиная с 5-й станции Фонтанской дороги, автобус двигается на Фонтанскую дорогу, далее на улицу Сегедскую, проспект Гагарина, проспект Шевченко и продолжает свой маршрут.

Начиная с 5-й станции Фонтанской дороги, автобус двигается на Фонтанскую дорогу, далее на улицу Сегедскую, проспект Гагарина, проспект Шевченко и продолжает свой маршрут. По направлению движения к ООМУ (Больница водников): Маршрут отправляется с проспекта Шевченко на проспект Гагарина, далее на улицу Сегедскую, Фонтанскую дорогу, 5-ю станцию Фонтанской дороги, проспект Адмиральский и дальше по маршруту.

Автобусный маршрут № 168:

По направлению к улице М. Говорова: Начиная с улицы Посмитного, автобус двигается на улицу Генуэзскую, затем возвращает на Аркадию, далее на улицу Генуэзскую и завершает свой маршрут на площади Десятого апреля (конечная остановка).

Начиная с улицы Посмитного, автобус двигается на улицу Генуэзскую, затем возвращает на Аркадию, далее на улицу Генуэзскую и завершает свой маршрут на площади Десятого апреля (конечная остановка). По направлению движения к улице Паустовского: Маршрут начинается с площади Десятого апреля, продолжается на улицу Генуэзскую, далее на Аркадию, улицу Посмитного и продолжает свой путь.

Напомним, в воскресенье, 28 апреля, движение по улицам Приморского района будет перекрыто в связи с проведением марафона. Открыть дороги для транспортных средств планируют после 14.00.