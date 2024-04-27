Завтра в Одесі міський транспорт змінить рух — як саме

Тролейбус на зупинці. Фото: Новини.LIVE

28 квітня в Одесі будуть внесені зміни до схем руху міського транспорту загального користування. З 07:00 до 15:00 години деякі тролейбуси та автобуси будуть курсувати за новим маршрутом. Це пов’язано з проведенням спортивного марафону.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

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Так, за інформацією мерії, схема руху така:

Тролейбусний маршрут № 7:

У напрямку руху до вулиці Новосельського: Починаючи з 5-ї станції Фонтанської дороги, тролейбус рухається на Фонтанську дорогу, потім повертає на вулицю Сегедську, далі на проспект Гагаріна, проспект Шевченка і продовжує свій шлях за встановленим маршрутом.

Починаючи з 5-ї станції Фонтанської дороги, тролейбус рухається на Фонтанську дорогу, потім повертає на вулицю Сегедську, далі на проспект Гагаріна, проспект Шевченка і продовжує свій шлях за встановленим маршрутом. У напрямку руху до вулиці Архітекторської: Починаючи з вулиці Пироговської, тролейбус рухається на вулицю Канатну, далі на вулицю Сегедську, Фонтанську дорогу, 5-ту станцію Фонтанської дороги, проспект Адміральський і далі за маршрутом.

Тролейбусний маршрут № 9:

У напрямку руху до вулиці Ришельєвської: Тролейбус прямує з 5-ї станції Фонтанської дороги на Фонтанську дорогу, далі на вулицю Сегедську, проспект Гагаріна, проспект Шевченка і продовжує свій маршрут.

Тролейбус прямує з 5-ї станції Фонтанської дороги на Фонтанську дорогу, далі на вулицю Сегедську, проспект Гагаріна, проспект Шевченка і продовжує свій маршрут. У напрямку руху до вулиці Інглезі: Маршрут починається з вулиці Канатної, проходить Італійським бульваром, вулицею Середньофонтанською, вулицею Пироговською, вулицею Канатною, вулицею Сегедською, Фонтанською дорогою, 5-ю станцією Фонтанської дороги, проспектом Адміральським і далі за маршрутом.

Автобусний маршрут № 115:

У напрямку руху до Аркадії: Маршрут прокладений вздовж проспекту Шевченка, проспекту Гагаріна, вулиці Сегедської, Фонтанської дороги, 5-ї станції Фонтанської дороги, вулиці Черняховського та завершується на площі Десятого квітня.

Маршрут прокладений вздовж проспекту Шевченка, проспекту Гагаріна, вулиці Сегедської, Фонтанської дороги, 5-ї станції Фонтанської дороги, вулиці Черняховського та завершується на площі Десятого квітня. У напрямку руху до села Цукрове: Маршрут рухається від площі Десятого квітня на вулицю Черняховського, далі на 5-ту станцію Фонтанської дороги, Фонтанську дорогу, вулицю Сегедську, проспект Гагаріна, проспект Шевченка і далі за маршрутом.

Автобусний маршрут № 146:

У напрямку руху до вулиці Давида Ойстраха: Починаючи з 5-ї станції Великого Фонтану, автобус рухається на Фонтанську дорогу, потім повертає на вулицю Сегедську, далі на проспект Гагаріна, проспект Шевченка і продовжує свій маршрут.

Починаючи з 5-ї станції Великого Фонтану, автобус рухається на Фонтанську дорогу, потім повертає на вулицю Сегедську, далі на проспект Гагаріна, проспект Шевченка і продовжує свій маршрут. У напрямку руху до вулиці Євгена Чикаленка: Маршрут розпочинається на проспекті Шевченка, продовжується на проспекті Гагаріна, потім повертає на вулицю Сегедську, Фонтанську дорогу, 5-ту станцію Великого Фонтану і далі за маршрутом.

Автобусний маршрут № 185:

У напрямку руху до Соборної площі: Маршрут пролягає з 5-ї станції Фонтанської дороги на Фонтанську дорогу, вулицю Сегедську, проспект Гагаріна, проспект Шевченка і далі за маршрутом.

Маршрут пролягає з 5-ї станції Фонтанської дороги на Фонтанську дорогу, вулицю Сегедську, проспект Гагаріна, проспект Шевченка і далі за маршрутом. У напрямку руху до 411-ї батареї: Маршрут вирушає з проспекту Шевченка на проспект Гагаріна, далі на вулицю Сегедську, Фонтанську дорогу, 5-ту станцію Фонтанської дороги і продовжує свій шлях.

Автобусний маршрут № 198:

У напрямку руху до Аркадії: Маршрут відправляється з проспекту Шевченка на проспект Гагаріна, далі на вулицю Сегедську, Фонтанську дорогу, 5-ту станцію Великого Фонтану, вулицю Черняховського, площу Десятого квітня і далі за маршрутом.

Маршрут відправляється з проспекту Шевченка на проспект Гагаріна, далі на вулицю Сегедську, Фонтанську дорогу, 5-ту станцію Великого Фонтану, вулицю Черняховського, площу Десятого квітня і далі за маршрутом. У напрямку руху до вулиці Нежданової (онкодиспансер): Маршрут розпочинається з площі Десятого квітня на вулиці Черняховського, далі на 5-ту станцію Великого Фонтану, Фонтанську дорогу, вулицю Сегедську, проспект Гагаріна, проспект Шевченка і далі за маршрутом.

Автобусний маршрут № 242:

У напрямку руху до вулиці Паустовського: Починаючи з 5-ї станції Фонтанської дороги, автобус рухається на Фонтанську дорогу, далі на вулицю Сегедську, проспект Гагаріна, проспект Шевченка і продовжує свій маршрут.

Починаючи з 5-ї станції Фонтанської дороги, автобус рухається на Фонтанську дорогу, далі на вулицю Сегедську, проспект Гагаріна, проспект Шевченка і продовжує свій маршрут. У напрямку руху до ООМУ (Лікарня водників): Маршрут вирушає з проспекту Шевченка на проспект Гагаріна, далі на вулицю Сегедську, Фонтанську дорогу, 5-ту станцію Фонтанської дороги, проспект Адміральський і далі за маршрутом.

Автобусний маршрут № 168:

У напрямку руху до вулиці М. Говорова: Починаючи з вулиці Посмітного, автобус рухається на вулицю Генуезьку, потім повертає на Аркадію, далі на вулицю Генуезьку та завершує свій маршрут на площі Десятого квітня (кінцева зупинка).

Починаючи з вулиці Посмітного, автобус рухається на вулицю Генуезьку, потім повертає на Аркадію, далі на вулицю Генуезьку та завершує свій маршрут на площі Десятого квітня (кінцева зупинка). У напрямку руху до вулиці Паустовського: Маршрут розпочинається з площі Десятого квітня, продовжується на вулицю Генуезьку, далі на Аркадію, вулицю Посмітного і продовжує свій шлях.

Нагадаємо, у неділю, 28 квітня, рух вулицями Приморського району буде перекрито у зв'язку із проведеннями марафону. Відкрити дороги для транспортних засобів планують після 14:00.