Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Завтра в Одессе не будет воды — кому нужно подготовиться arrow

Завтра в Одессе не будет воды — кому нужно подготовиться

7 августа 2024 17:54
Верзилова Єлизавета - редактор
Отключение воды в Одессе на завтра, 8 августа: адреса
Некоторым одесситам завтра, 8 августа, отключат воду. Иллюстративное фото: Новини.LIVE
Верзилова Єлизавета - редактор

Завтра, 8 августа, с самого утра у некоторых жителей Одессы не будет воды из-за ремонтных работ. Водоснабжение горожанам планируют вернуть в конце суток — в 23:30. Отметим, что время выполнения работ может изменяться, как и перечень адресов, ведь возможны аварийные отключения в течение дня.

Об этом сообщает прессслужба "Инфоксводоканала".

Читайте также:

Где не будет воды

  • жилой массив "Лузановка" — все дома;
  • Николаевская дорога, 245 — 315;
  • 1-я Сортировочная, 22 — 44.
    Воды не будет с 9:00 до 23:30.

"Обращаем внимание, что время восстановления водоснабжения предыдущее и может меняться во время проведения ремонтных работ как в большую, так и в меньшую сторону. После восстановления водоснабжения может также потребоваться время на заполнение системы водой, и более отдаленные потребители или верхние этажи могут получить воду позже указанного времени. Филиал "Инфоксводоканал" извиняется за временно причиненные неудобства" , — говорится в сообщении коммунальщиков.

Куда обращаться

Телефон для справок (круглосуточно):

  • 0-800-307-505;
  • 048-705-55-05;
  • 068-905-55-05;
  • 066-905-55-05;
  • 093-17-00-155.

Также можно обратиться за помощью по электронной почте ovs@infoxvod.com.ua и чат-бот в Facebook. Таким образом будет легче передать показатели.

Также важные новости дня по теме:

коммунальные услуги Одесса Одесская область вода Новости Одессы отсутствие воды

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Эксклюзив

18:13 Прифронтовой бычок и арбузы измаильские — что продают на одесском "Привозе"

18:04 Отсрочка для родственников погибших — кто потерял такое право

17:59 На "Дія.Освіта" стартовал образовательный сериал "Гранты для ветеранов" — что он предлагает

17:55 Грозовой фронт накроет несколько областей — синоптики показали карту непогоды на завтра

17:54 Завтра в Одессе не будет воды — кому нужно подготовиться

В ГПСУ назвали количество мужчин, погибших в водах Тисы с начала вторжения России - 80x80

В ГПСУ назвали количество мужчин, погибших в водах Тисы с начала вторжения России

Text

17:50 Эвакуация из Курска и важный приказ Зеленского — эфир Вечір.LIVE

17:48 В КГГА назвали причину ДТП в Киеве с трамваем — какие дальнейшие действия власти

Text

17:36 Украинский военный прокомментировал беспорядки в Курской области

17:32 Прошли сутки — Путин наконец-то отреагировал на события в Курской области

17:28 Организовал дистанционную службу — на Одесчине задержали командира части

Эксклюзив

18:13 Прифронтовой бычок и арбузы измаильские — что продают на одесском "Привозе"

18:04 Отсрочка для родственников погибших — кто потерял такое право

17:59 На "Дія.Освіта" стартовал образовательный сериал "Гранты для ветеранов" — что он предлагает

17:55 Грозовой фронт накроет несколько областей — синоптики показали карту непогоды на завтра

17:54 Завтра в Одессе не будет воды — кому нужно подготовиться

В ГПСУ назвали количество мужчин, погибших в водах Тисы с начала вторжения России - 80x80

В ГПСУ назвали количество мужчин, погибших в водах Тисы с начала вторжения России

17:48 В КГГА назвали причину ДТП в Киеве с трамваем — какие дальнейшие действия власти

17:32 Прошли сутки — Путин наконец-то отреагировал на события в Курской области

17:28 Организовал дистанционную службу — на Одесчине задержали командира части

17:17 Если Украина мобилизует всех от 18 лет, сможет воевать до 2033 года — Буданов о прогнозах РФ

17:02 Леоненко назвал главную проблему Динамо в матче с Рейнджерс

Эксклюзив

18:13 Прифронтовой бычок и арбузы измаильские — что продают на одесском "Привозе"

06:40 Цены на 1 кг лома цветных металлов в августе — сколько в Украине стоит алюминий

6 августа 2024
Эксклюзив

19:03 Задержание на одесских улицах и в транспорте – что нужно знать при общении с ТЦК

06:40 Цены на цветные металлы в Украине — сколько стоит 1 кг меди в августе

06:30 В Украине обвалились цены на кукурузу — сколько стоят зерновые в августе

5 августа 2024
Эксклюзив

18:47 Нужны ли Одессе Пушкин, Бабель и Жванецкий — скандал вокруг деколонизации

06:40 Сколько стоит металлолом в Украине — цены на 1 кг чермета в августе

Новость с видео

06:13 Повышение налогов в Украине — за что заплатим больше и почему целые отрасли могут уйти в тень

05:56 В Киеве растут цены на аренду квартир — как в столице изменилась стоимость жилья в августе

05:06 Дешевле уже не будет — как в Украине изменится курс доллара к концу лета и что на него влияет

Text

17:50 Эвакуация из Курска и важный приказ Зеленского — эфир Вечір.LIVE

Text

17:36 Украинский военный прокомментировал беспорядки в Курской области

Text

14:53 Военное руководство рассматривает возможность демобилизации и регулярных ротаций

Text

14:28 Нардеп ответил, демобилизуют ли молодых военных в случае запрета мобилизации до 25 лет

Text

13:36 Камельчук объяснил, почему в ВСУ попадает некачественная продукция

В ГПСУ назвали количество мужчин, погибших в водах Тисы с начала вторжения России - 80x80

В ГПСУ назвали количество мужчин, погибших в водах Тисы с начала вторжения России

Text

13:00 Сбитие российского Ми-8 и бои в Курской области — эфир День.LIVE

Text

12:09 Братчук прокомментировал информацию, что США якобы запретили Украине бить по самолетам РФ

Text

08:00 Что происходит в Курской области и новое заявление "Азова" — эфир Ранок.LIVE

6 августа 2024
Text

17:50 Подготовка встречи Зеленского с Путиным и прорыв ВСУ к Курску — эфир Вечір.LIVE

Text

14:13 Нардеп раскрыл детали масштабных коррупционных схем во время публичных закупок

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:09 Отец подозреваемого в убийстве Фарион прокомментировал задержание сына

26 июля 2024

13:08 Клименко рассекретил, о чем писал в прощальном письме подозреваемый в убийстве Фарион

1 августа 2024

08:31 Зинченко покидает Арсенал — украинца хочет подписать чемпион из популярной лиги

26 июля 2024

18:47 Где служат бывшие ограниченно пригодные, мобилизованные в ВСУ — перечень должностей

5 августа 2024

05:27 "Азову" нужны водители бензовозов – какие требования и условия

2 августа 2024

09:01 Эвертон решил продать Миколенко — появился новый претендент на украинца

1 августа 2024

03:20 Ленивый домашний медовик за 10 минут — простой и быстрый рецепт

24 июля 2024

18:38Отдых в запрещенной зоне — как работает курортная Затока на Одесчине

31 июля 2024

08:43 Забарный станет частью нового проекта в амбициозном итальянском клубе

26 июля 2024

13:32 Отменят ли повышение цен на электричество — ответ Зеленского