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Завтра в Одесі не буде води — кому треба підготуватись

7 серпня 2024 17:54
Верзілова Єлизавета - редактор
Відключення води в Одесі на завтра, 8 серпня: адреси
Деяким одеситам завтра, 8 серпня, відключать воду. Ілюстративне фото: Новини.LIVE
Верзілова Єлизавета - редактор

Завтра, 8 серпня, від самого ранку у деяких жителів Одеси не буде води через ремонтні роботи. Водопостачання містянам планують повернути наприкінці доби — о 23:30. Зазначимо, що  час виконання робіт може змінюватись, як і перелік адрес, адже ймовірні аварійні відключення упродовж дня.

Про це повідомляє пресслужба "Інфоксводоканалу".

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Де не буде води

  • житловий масив "Лузанівка" — всі будинки;
  • Миколаївська дорога, 245 — 315;
  • 1-а Сортувальна, 22 — 44.
    Води не буде з 9:00 до 23:30.

"Звертаємо увагу, що час відновлення водопостачання попередній і може змінюватися під час проведення ремонтних робіт як в більший, так і в менший бік. Після відновлення водопостачання може також знадобитися час на заповнення системи водою, і більш віддалені споживачі або верхні поверхи можуть отримати воду пізніше зазначеного часу. Філія "Інфоксводоканал" перепрошує за тимчасово заподіяні незручності", — йдеться у повідомленні комунальників.

Куди звертатись

Телефон для довідок (цілодобово):  

  • 0-800-307-505;  
  • 048-705-55-05;  
  • 068-905-55-05;  
  • 066-905-55-05;  
  • 093-17-00-155.

Також можна звернутися за допомогою через електронну пошту ovs@infoxvod.com.ua та чат-бот у Facebook. Таким чином, буде легше передати показники.

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