Обогатились на топливе: на Дунайском пароходстве обнаружили коррупционную схему

Выявить схему помогли видеокамеры

После расследования департамент безопасности УДП обнаружил и заблокировал коррупционную схему, долгое время занимавшуюся организацией краж топлива. Организаторами были безосновательно завышены нормы расхода топлива на осуществление портовых операций.

Об этом сообщает генеральный директор Украинского Дунайского пароходства Дмитрий Москаленко.

Распределение "выручки"

"На буксирах начал накапливаться определенный избыток топлива. "Сэкономленное" топливо капитаны использовали для "левых" операций без внесения в судовой журнал. Лишь по одному из дунайских портов обнаружены сотни таких операций", — говорится в сообщении.

Организаторы и сотрудники схемы распределяли "выручку", получаемую из продажи топлива, между собой. Часть топлива просто сливали, вывозили или продавали. Раскрыть схему помогли датчики контроля расхода топлива и система видеонаблюдения.

Диджитализация на УДП

В пароходстве идет диджитализация всех управленческих процессов, онлайн-мониторинг передвижения флота и контроль фактических расходов топлива. Круглосуточное видеонаблюдение и другие мероприятия создают очень эффективную антикоррупционную инфраструктуру с минимизированным "человеческим фактором".

Напомним, в Одесской области благодаря камерам видеонаблюдения зафиксировали факт кражи семян подсолнечника. Продукцию воровали на одном из теплоходов Украинского Дунайского пароходства.