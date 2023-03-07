Обогатились на топливе: на Дунайском пароходстве обнаружили коррупционную схему
После расследования департамент безопасности УДП обнаружил и заблокировал коррупционную схему, долгое время занимавшуюся организацией краж топлива. Организаторами были безосновательно завышены нормы расхода топлива на осуществление портовых операций.
Об этом сообщает генеральный директор Украинского Дунайского пароходства Дмитрий Москаленко.
-
Российского военного, который пытал мирных жителей Херсонской области, будут судить
-
Эксперт назвал цель окупантов в отношении Бахмута
-
В Черном море нет ракетоносителей: Гуменюк объяснила зачем рф делает такие маневры
-
Кадровый дефицит: оккупанты изменили требования для новых работников на захваченной ЗАЭС
-
Во Львовской области заработает еще одно военное заведение
-
Эксперт объяснил, зачем оккупанты роют окопы на побережье Крыма
-
На этой неделе Польша поставит Украине еще 10 боевых танков Leopard 2, — Блащак
-
Праздник 8 марта: самые теплые поздравления в стихах, прозе и открытках
-
В Харьковской области разоблачили коллаборанта, организовшего работу АЗС по российским правилам
-
В Харькове более чем через год включат уличные фонари
Распределение "выручки"
"На буксирах начал накапливаться определенный избыток топлива. "Сэкономленное" топливо капитаны использовали для "левых" операций без внесения в судовой журнал. Лишь по одному из дунайских портов обнаружены сотни таких операций", — говорится в сообщении.
Организаторы и сотрудники схемы распределяли "выручку", получаемую из продажи топлива, между собой. Часть топлива просто сливали, вывозили или продавали. Раскрыть схему помогли датчики контроля расхода топлива и система видеонаблюдения.
Диджитализация на УДП
В пароходстве идет диджитализация всех управленческих процессов, онлайн-мониторинг передвижения флота и контроль фактических расходов топлива. Круглосуточное видеонаблюдение и другие мероприятия создают очень эффективную антикоррупционную инфраструктуру с минимизированным "человеческим фактором".
Напомним, в Одесской области благодаря камерам видеонаблюдения зафиксировали факт кражи семян подсолнечника. Продукцию воровали на одном из теплоходов Украинского Дунайского пароходства.