Збагачувались на паливі: на Дунайському пароплавстві виявили корупційну схему

Виявити схему допомогли відеокамери

Після розслідування департамент безпеки УДП виявив та заблокував корупційну схему, яка тривалий час займалась організацією крадіжок палива. Організаторами були безпідставно завищені норми витрати палива на здійснення портових операцій.

Про це повідомляє генеральний директор Українського Дунайського пароплавства Дмитро Москаленко.

Розподіл "виручки"

"На буксирах почав накопичуватись певний надлишок палива. "Зекономлене" паливо капітани використовували для "лівих" операцій без внесення у судновий журнал. Лише по одному з дунайських портів виявлені сотні таких операцій", — йдеться в повідомленні.

Організатори та співробітники схеми розподіляли "виручку", яку отримували з продажу палива, між собою. Частину палива просто зливали, вивозили або продавали. Розкрити схему допомогли датчики контролю витрат палива та система відеоспостереження.

Диджиталізація на УДП

В пароплавстві триває диджиталізація всіх управлінських процесів, онлайн-моніторинг пересування флоту та контроль фактичних витрат палива. Цілодобове відеоспостереження та інші заходи створюють дуже ефективну антикорупційну інфраструктуру з мінімізованим "людським фактором".

Нагадаємо, на Одещині завдяки камерам відеоспостереження зафіксували факт крадіжки соняшникового насіння. Продукцію крали на одному з теплоходів Українського Дунайського пароплавства.