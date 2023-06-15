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Обогатился на ремонте школы: в Одесской области будут судить подрядчика

15 июня 2023 11:20
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Обогатился на ремонте школы: в Одесской области будут судить подрядчика
Школа, которую должны были отремонтировать. Фото: Одесская областная прокуратура
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Прокуроры Суворовской окружной прокуратуры в Одессе сообщили о подозрении директору подрядной организации. Его подозревают в завладении бюджетными средствами в особо крупных размерах.

Об этом сообщает Одесская областная прокуратура.

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Общая стоимость работ, согласно договору, составила 32,6 млн. гривен. Однако руководитель предприятия-подрядчика искусственно завысил объем выполненных работ и их стоимость на сумму более 6,3 млн. грн. Это привело к незаконному перечислению средств на счет Общества с ограниченной ответственностью (ООО), что не имело обоснования.

Школа, в которой производили ремонт. Фото: Одесская областная прокуратура

Среди прочих, подозрение также получил инженер технического надзора, которому ставят замечания по поводу служебной халатности (ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса Украины).

Решается вопрос о применении меры пресечения к подозреваемым.

Какое наказание ждет подозреваемых

Согласно санкциям статей, подрядчику может грозить наказание в виде лишения свободы на срок от семи до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет и с конфискацией имущества.

Между тем инженеру за служебную халатность может грозить лишением свободы на срок от двух до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет и со штрафом от двухсот пятидесяти до семисот пятидесяти тысяч рублей. граждан или без такового.

Напомним, под процессуальным руководством прокуроров сообщили о подозрении начальнице Управления образования, культуры, молодежи и спорта одного из сельсоветов Белгород-Днестровского района и подрядчицы. Их обвиняют в завладении бюджетными средствами.

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