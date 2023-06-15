Обогатился на ремонте школы: в Одесской области будут судить подрядчика
Прокуроры Суворовской окружной прокуратуры в Одессе сообщили о подозрении директору подрядной организации. Его подозревают в завладении бюджетными средствами в особо крупных размерах.
Об этом сообщает Одесская областная прокуратура.
Общая стоимость работ, согласно договору, составила 32,6 млн. гривен. Однако руководитель предприятия-подрядчика искусственно завысил объем выполненных работ и их стоимость на сумму более 6,3 млн. грн. Это привело к незаконному перечислению средств на счет Общества с ограниченной ответственностью (ООО), что не имело обоснования.
Среди прочих, подозрение также получил инженер технического надзора, которому ставят замечания по поводу служебной халатности (ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса Украины).
Решается вопрос о применении меры пресечения к подозреваемым.
Какое наказание ждет подозреваемых
Согласно санкциям статей, подрядчику может грозить наказание в виде лишения свободы на срок от семи до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет и с конфискацией имущества.
Между тем инженеру за служебную халатность может грозить лишением свободы на срок от двух до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет и со штрафом от двухсот пятидесяти до семисот пятидесяти тысяч рублей. граждан или без такового.
Напомним, под процессуальным руководством прокуроров сообщили о подозрении начальнице Управления образования, культуры, молодежи и спорта одного из сельсоветов Белгород-Днестровского района и подрядчицы. Их обвиняют в завладении бюджетными средствами.