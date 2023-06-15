Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Збагатився на ремонті школи: на Одещині судитимуть підрядника arrow

Збагатився на ремонті школи: на Одещині судитимуть підрядника

15 червня 2023 11:20
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Збагатився на ремонті школи: на Одещині судитимуть підрядника
Школа, яку мали відремонтувати. Фото: Одеська обласна прокуратура
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Прокурори Суворовської окружної прокуратури в місті Одеса повідомили про підозру директору підрядної організації. Його підозрюють у заволодінні бюджетними коштами в особливо великих розмірах. 

Про це повідомляє Одеська обласна прокуратура.

Читайте також:

Загальна вартість робіт, згідно з договором, склала 32,6 млн гривень. Однак керівник підприємства-підрядника штучно завищив обсяг виконаних робіт та їхню вартість на суму понад 6,3 млн грн. Це призвело до незаконного перерахування коштів на рахунок Товариства з обмеженою відповідальністю (ТОВ), що не мало обґрунтування.

Школа, в якій проводили ремонт. Фото: Одеська обласна прокуратура

Поміж інших, підозру також отримав інженер технічного нагляду, якому ставлять зауваження щодо службової недбалості (ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України).

Наразі вирішується питання щодо застосування запобіжного заходу до підозрюваних.

Яке покарання чекає на підозрюваних

Згідно із санкціями статей, підряднику може загрожувати покарання у вигляді позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Тим часом інженеру за службову недбалість може загрожувати позбавленням волі на строк від двох до п'яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та зі штрафом від двохсот п'ятдесяти до семисот п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або без такого.

Нагадаємо, під процесуальним керівництвом прокурорів повідомили про підозру начальниці Управління освіти, культури, молоді та спорту однієї з сільрад Білгород-Дністровського району та підрядниці. Їх звинувачують у заволодінні бюджетними коштами.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

06:17 Втрата Leopard і Bradley: головний сержант Маркус звернувся до українців

22:25Коли можна відмовитися від отримання повістки: є тільки два випадки

11:54 Військовозобов'язані проходитимуть медкомісію за новою схемою: що змінилося

Новина з фото

01:56 Пригожин висміяв РФ, яка видала знищені українські комбайни за танки Leopard

04:58 Уряд зменшив граничний вік призовників: що це означає

Спецпроєкт "Герої в тилу": історія залізничника Дмитра Ярошенка

Новина з фото

01:11Україною ширилась повітряна тривога

07:45 Штрафи у понад 33 тис. грн: на українців чекає покарання за ігнорування податкової

10:41 Циганков замінить Беллінгема: що відомо

22:25Кого цього літа не призвуть до ЗСУ: роз’яснення юриста

09:17 Маліновський повернеться до Італії: який клуб чекає на українця

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB