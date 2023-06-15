Збагатився на ремонті школи: на Одещині судитимуть підрядника

Школа, яку мали відремонтувати. Фото: Одеська обласна прокуратура

Прокурори Суворовської окружної прокуратури в місті Одеса повідомили про підозру директору підрядної організації. Його підозрюють у заволодінні бюджетними коштами в особливо великих розмірах.

Про це повідомляє Одеська обласна прокуратура.

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Загальна вартість робіт, згідно з договором, склала 32,6 млн гривень. Однак керівник підприємства-підрядника штучно завищив обсяг виконаних робіт та їхню вартість на суму понад 6,3 млн грн. Це призвело до незаконного перерахування коштів на рахунок Товариства з обмеженою відповідальністю (ТОВ), що не мало обґрунтування.

Школа, в якій проводили ремонт. Фото: Одеська обласна прокуратура

Поміж інших, підозру також отримав інженер технічного нагляду, якому ставлять зауваження щодо службової недбалості (ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України).

Наразі вирішується питання щодо застосування запобіжного заходу до підозрюваних.

Яке покарання чекає на підозрюваних

Згідно із санкціями статей, підряднику може загрожувати покарання у вигляді позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Тим часом інженеру за службову недбалість може загрожувати позбавленням волі на строк від двох до п'яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та зі штрафом від двохсот п'ятдесяти до семисот п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або без такого.

Нагадаємо, під процесуальним керівництвом прокурорів повідомили про підозру начальниці Управління освіти, культури, молоді та спорту однієї з сільрад Білгород-Дністровського району та підрядниці. Їх звинувачують у заволодінні бюджетними коштами.