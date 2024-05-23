Собирали и продавали оружие оккупантов — в Николаевской области разоблачили торговцев боеприпасами

В Николаевской области разоблачили торговцев оружием. Фото: Николаевская областная прокуратура.

Три жителя Николаевской области получали трофейное оружие от бывших российских позиций в регионе. В течение длительного времени преступники занимались продажей таких опасных товаров, за что им грозит лишение свободы.

Об этом сообщает пресс-служба Николаевской областной прокуратуры.

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Детали дела

22-летний житель Николаевщины привлек к "делу" двух друзей — молодых людей 19 лет. Сообщники собирали оружие с прежних позиций российских войск, обустроенных во время оккупации населенных пунктов Николаевского района.

Обследование хранилища преступников в Николаевской области. Фото: Николаевская областная прокуратура.

Все "трофеи" молодые люди хранили в специально обустроенных схронах в лесозмузе, около с. Центральное. Они также подыскивали покупателей для своего товара и сбывали боеприпасы — это происходило несколько месяцев.

Деньги, изъятые торговцами оружием за свой товар. Фото: Николаевская областная прокуратура.

Что изъяли во время обысков

Правоохранители обыскали дома и авто преступников и изъяли 4 сигнальные ракеты, более 300 патронов разного калибра, 5 капсюль-вспышек к артиллерийским снарядам, корпус гранаты Ф-1 и взрыватель типа УЗРГМ, 6000 долл. США, 8000 грн, мобильные телефоны.

Также в местах схрона обнаружили 22 снаряда разных калибров, 3 штуки выстрелов калибром 100 мм, пороховый заряд к снаряду калибром 120 мм, 12 взрывателя типа 3В3 и типа РГМ-2М, 10 единиц гранатометных выстрелов типа ВОГ-2. На все имущество наложен арест.

Что угрожает

Фигуранты обвиняются в совершении организованного преступления по торговле оружием. Им грозит лишение свободы сроком до десяти лет, согласно ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины.

Другие сделки с оружием

Мы писали раньше, что в Подольске, что в Одесской области, местный нашел гранаты и забрал их с собой. Мужчина хранил боеприпасы в собственном доме, пока не нашел на них покупателя. Однако сделку разоблачили правоохранители — теперь горе-предпринимателю грозит лишение свободы.

Также мы сообщали, что правоохранители разоблачили 36-летнего жителя Одесской области в торговле боеприпасами. Мужчину задержали во время того, как он пытался продать гранату вместе с энтузиазмом к ней.