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Збирали та продавали зброю окупантів — на Миколаївщині викрили торговців боєприпасами

23 травня 2024 17:20
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Збирали та продавали зброю окупантів — на Миколаївщині викрили торговців боєприпасами
На Миколаївщині викрили торговців зброєю. Фото: Миколаївскьа обласна прокуратура.
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Троє жителів Миколаївської області отримували трофейну зброю від колишніх російських позицій в регіоні. Протягом тривалого часу злочинці займались продажом таких небезпечних товарів, за що наразі їм загрожує позбавлення волі. 

Про це повідомляє пресслужба Миколаївської обласної прокуратури.

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Деталі справи

22-річний житель Миколаївщини залучив до "справи" двох друзів — молодиків 19 років. Спільники збирали зброю з колишніх позицій російських військ, які були облаштовані під час окупації населених пунктів Миколаївського району. 

На Миколаївщині молодики торгували зброєю
Обстеження сховища злочинців на Миколаївщині. Фото: Миколаївскьа обласна прокуратура. 

Усі "трофеї" молодики зберігали у спеціально облаштованих схронах у лісозмузі, близько с. Центральне. Вони також підшукували покупців для свого товару та збували боєприпаси — це відбувалось протягом декількох місяців. 

Продавали боєприпаси протягом декількох місяців
Гроші, які вилучили торговці зброєю за свій товар. Фото: Миколаївскьа обласна прокуратура. 

Що вилучили під час обшуків

Правоохоронці обшукали оселі та автівки злочинців та вилучили 4 сигнальні ракети, понад 300 набоїв різного калібру, 5 капсуль-спалахувачів до артилерійських снарядів, корпус гранати Ф-1 та підривач типу УЗРГМ, 6000 дол США, 8000 грн, маршевий двигун для ПГ-7 та мобільні телефони.

Також у місцях схрону виявили 22 снаряди різних калібрів, 3 штуки пострілів калібром 100 мм, пороховий заряд до снаряду калібром 120 мм, 12 підривачі типу 3В3 та типу РГМ-2М, 10 одиниць гранатометних пострілів типу ВОГ-25 калібром 40 мм. На усе майно накладено арешт. 

Що загрожує 

Фігуранти звинувачуються у вчиненні організованого злочину з торгівлі зброєю. Їм загрожує позбавлення волі на строк до десяти років, відповідно до ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України.

Інші оборудки зі зброєю 

Ми писали раніше, що у  Подільську, що на Одещині, місцевий знайшов гранати та забрав їх із собою. Чоловік зберігав боєприпаси у власному помешканні, допоки не знайшов на них покупця. Однак оборудку викрили правоохоронці — тепер горе-підприємцю загрожує позбавлення волі. 

Також ми повідомляли, що правоохоронці викрили 36-річного жителя Одеської області у торгівлі боєприпасами. Чоловіка затримали під час того, як він намагався продати гранату разом із запалом до неї.

Одеса
російські війська
зброя
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боєприпаси
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