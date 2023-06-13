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"Собирал для себя": в Одесской области будут судить мужчину за хранение каннабиса

13 июня 2023 15:30
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
"Собирал для себя": в Одесской области будут судить мужчину за хранение каннабиса
Вещественные доказательства преступления. Фото: ГУНП в Одесской области
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Полицейские Белгород-Днестровского района передали в суд дело в отношении 35-летнего жителя, обвиняемого в незаконном изготовлении и хранении каннабиса в больших количествах. Во время обыска в его жилище обнаружили почти два килограмма наркотического снадобья.

Об этом сообщает ГУНП в Одесской области.

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Во время официального обыска в жилище 35-летнего жителя из Шабовской сельской общины полицейские обнаружили каннабис в свертках и полимерных пакетах. Спрятанные наркотики были в коридоре, спальне и даже в холодильнике на кухне.

Удален каннабис. Фото: ГУНП в Одесской области
Удален каннабис. Фото: ГУНП в Одесской области

Подозреваемый признался, что он сорвал коноплю на окраине села Беленькое осенью прошлого года. Затем он высушил растения, измельчил их и хранил для собственного употребления.

Согласно экспертным исследованиям, найденное вещество, имеющее растительное происхождение, является каннабисом — особо опасным наркотическим средством, обращение которого запрещено. С учетом массы изъятого каннабиса, такое его количество относится к категории "большие размеры".

Какое наказание ждет мужчину

Фигуранту сообщили о подозрении в незаконном изготовлении и хранении наркотических средств в больших размерах без цели сбыта. Это преступление классифицируется по ч. 2 статьи 309 Уголовного кодекса Украины, согласно которому предусмотрен штраф в размере от 2 000 до 5 000 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан, или лишение свободы на срок до трех лет. Обвинительный акт уже был направлен в суд.

Напомним, полиция задержала 30-летнего одессита, подозреваемого в распространении метадона. Правоохранители обнаружили и изъяли более 70 свертков наркотического вещества, подтвердившихся во время экспресс-теста.

Также мы писали, что во время исполнения служебных обязанностей на одном из мобильных блокпостов в Одессе бойцы 11-й бригады имени Михаила Грушевского задержали наркоторговца. Во время поверхностного осмотра водителя гвардейцы обнаружили пакет, в котором находилось 10 свертков неизвестного растительного вещества, напоминавшего "Каннабис".

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