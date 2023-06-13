"Збирав для себе": на Одещині судитимуть чоловіка за зберігання канабісу

Речові докази злочину. Фото: ГУНП в Одеській області

Поліцейські Білгород-Дністровського району передали до суду справу стосовно 35-річного жителя, якого звинувачують у незаконному виготовленні та зберіганні канабісу у великих кількостях. Під час обшуку в його місці проживання виявили майже два кілограми наркотичного зілля.

Про це повідомляє ГУНП в Одеській області.

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Під час офіційного обшуку у житлі 35-річного жителя з Шабівської сільської громади поліцейські виявили канабіс у згортках та полімерних пакетах. Сховані наркотики були в коридорі, спальні та навіть у холодильнику на кухні.

Вилучений канабіс. Фото: ГУНП в Одеській області

Підозрюваний зізнався, що він зірвав коноплі на околиці села Біленьке восени минулого року. Потім він висушив рослини, подрібнив їх і зберігав для власного вживання.

Згідно з експертними дослідженнями, знайдена речовина, яка має рослинне походження, є канабісом — особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонений. З урахуванням маси вилученого канабісу, така її кількість належить до категорії "великі розміри".

Яке покарання чекає на чоловіка

Фігуранту повідомили про підозру у незаконному виготовленні та зберіганні наркотичних засобів у великих розмірах без мети збуту. Цей злочин класифікується за ч. 2 статті 309 Кримінального кодексу України, за яким передбачено штраф у розмірі від 2 000 до 5 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або позбавлення волі на строк до трьох років. Обвинувальний акт вже було направлено до суду.

Нагадаємо, поліція затримала 30-річного одесита, якого підозрюють у розповсюдженні метадону. Правоохоронці виявили та вилучили понад 70 згортків наркотичної речовини, які підтвердилися під час експрес-тесту.

Також ми писали, що під час виконання службових обов'язків на одному з мобільних блокпостів в Одесі бійці 11-ї бригади імені Михайла Грушевського затримали наркоторговця. Під час поверхневого огляду водія гвардійці виявили пакет, в якому було 10 згортків невідомої рослинної речовини, що нагадувала "Канабіс".