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Собирал коллекцию детской порнографии — что грозит одесситу

31 мая 2024 11:15
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Собирал коллекцию детской порнографии — что грозит одесситу
Одессит был задержан за хранение запрещенного контента. Иллюстративное фото: Freepik
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

В Одессе стражи порядка разоблачили местного жителя, в ноутбуке которого были многочисленные порнографические материалы с участием детей. За это мужчине грозит лишение свободы.

Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Одесской области.

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Детали преступления

Одессит загружал порнографические файлы из Интернета и хранил их на своем ноутбуке для удовлетворения собственных сексуальных потребностей. Мужчина признался, что сознательно хранил эти материалы, не собираясь их распространять или продавать. Во время санкционированного обыска в его квартире правоохранители изъяли ноутбук с запрещенным контентом.

Что угрожает

Мужчине сообщили о подозрении в совершении правонарушения по ч. 1 ст. 301-1 Уголовного кодекса Украины. Согласно закону, за это правонарушение ему грозит лишение свободы сроком до шести лет.

Преступления в отношении детей в Одесской области

Мы писали, что в Одессе полицейские разоблачили мужчин, хранивших на своих компьютерах около 400 тысяч файлов контента с детской порнографией \. Оба одессита задержаны, им сообщили о подозрении в совершенных преступлениях.

Также мы сообщали, что в Одесской области 57-летний водитель школьного автобуса неоднократно совершал сексуальные преступления против учеников местной гимназии. Жертвами насильника стали по меньшей мере трое детей, за что теперь мужчине грозит пожизненное лишение свободы.

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