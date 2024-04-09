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Зберігали та розповсюджували дитячу порнографію — що загрожує одеситам

9 квітня 2024 11:45
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Зберігали та розповсюджували дитячу порнографію — що загрожує одеситам
Чоловік за ноутбуком. Фото: depositphotos
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

В Одесі поліцейські викрили чоловіків, які зберігали на своїх комп'ютерах  близько 400 тисяч файлів контенту із дитячою порнографією. Обох одеситів затримали та повідомили про підозру у скоєних злочинах.

Про це повідомили у пресслужбі Головного управління Національної поліції в Одеській області.

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Деталі справи

Двоє одеситів завантажували з інтернету контент з дитячою порнографією задля власних потреб. Але один з них ще й поширював його на сайтах з аналогічним змістом.

Поліцейські провели обшуки у їхніх помешканнях та вилучили комп’ютери, на яких зберігались загалом близько 400 тисяч фото та 50 тисяч відео порнографічного характеру за участю дітей.

Що загрожує

Одному чоловіку оголосили про підозру за ч. 3 ст. 301-1 ККУ у розповсюдженні дитячої порнографії. За цей злочин йому загрожує до 12 років позбавлення волі. 

Другому чоловіку оголосили про підозру за ч. 1 ст. 301-1 ККУ в умисному одержанні доступу до дитячої порнографії без мети збуту чи розповсюдження. Таке правопорушення карається позбавленням волі на строк до шести років.

Раніше ми писали, що на Одещині дорослий чоловік хотів зґвалтувати неповнолітню дитину, проте хлопцю вдалось втекти. Злочинця розшукали правоохоронці, тепер йому загрожує до 10 років в'язниці.

Також ми повідомляли, що поліцейські Одеської області відправили на лаву підсудних ґвалтівника неповнолітньої дівчинки. За скоєне чоловіка засуджено до 13 років ув'язнення.

Додамо, що поліцейські Одещини відправили на лаву підсудних ґвалтівника неповнолітньої падчерки. Чоловіку за скоєне загрожує до 12 років ув'язнення.

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