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Хранили и распространяли детскую порнографию — что угрожает одесситам

9 апреля 2024 11:45
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Хранили и распространяли детскую порнографию — что угрожает одесситам
Мужчина за ноутбуком. Фото: depositphotos
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

В Одессе полицейские разоблачили мужчин, хранивших на своих компьютерах около 400 тысяч файлов контента с детской порнографией. Оба одессита задержаны и сообщили о подозрении в совершенных преступлениях.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Одесской области.

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Двое одесситов загружали из интернета контент с детской порнографией для собственных нужд. Но один из них еще и распространял его на сайтах с аналогичным содержанием.

Полицейские провели обыски в их домах и изъяли компьютеры, на которых хранилось около 400 тысяч фото и 50 тысяч видео порнографического характера с участием детей.

Что угрожает

Одному мужчине объявили о подозрении по ч. 3 ст. 301-1 УКУ в распространении детской порнографии. За это преступление ему грозит до 12 лет лишения свободы.

Второму мужчине объявили о подозрении по ч. 1 ст. 301-1 УКУ в преднамеренном получении доступа к детской порнографии без цели сбыта или распространения. Такое правонарушение карается лишением свободы сроком до шести лет.

Ранее мы писали, что в Одесской области взрослый мужчина хотел изнасиловать несовершеннолетнего ребенка, однако парню удалось скрыться. Преступника разыскали правоохранители, теперь ему грозит до 10 лет тюрьмы.

Также мы сообщали, что полицейские Одесской области отправили на скамью подсудимых насильника несовершеннолетней девочки. За совершенное мужчина приговорен к 13 годам заключения.

Добавим, что полицейские Одесщины отправили на скамью подсудимых насильника несовершеннолетней падчерицы. Мужчине за совершенное грозит до 12 лет тюрьмы.

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